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Уралан
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Уралан - результаты матчей
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Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Премьер-лига. 2003
Россия. Премьер-лига. 2002
Чемпионат России. 2000
Чемпионат России. 1999
Чемпионат России. 1998
01.11 | 00:00
Локомотив
6 : 0
Уралан
25.10 | 00:00
Уралан
1 : 0
Черноморец
18.10 | 00:00
Сатурн
2 : 1
Уралан
05.10 | 00:00
Уралан
3 : 1
Ростов
29.09 | 00:00
Спартак
1 : 1
Уралан
20.09 | 00:00
Уралан
1 : 1
Рубин
13.09 | 00:00
Динамо
2 : 0
Уралан
31.08 | 00:00
Уралан
0 : 1
Ротор
24.08 | 00:00
Зенит
5 : 1
Уралан
18.08 | 00:00
Уралан
2 : 2
Торпедо
09.08 | 00:00
Шинник
2 : 1
Уралан
02.08 | 00:00
Уралан
0 : 0
Крылья Советов
24.07 | 00:00
ЦСКА
2 : 0
Уралан
19.07 | 00:00
Уралан
2 : 1
Алания
12.07 | 00:00
Москва
1 : 1
Уралан
27.06 | 00:00
Уралан
1 : 0
Москва
22.06 | 00:00
Алания
0 : 1
Уралан
18.06 | 00:00
Уралан
2 : 2
ЦСКА
11.06 | 00:00
Крылья Советов
0 : 0
Уралан
31.05 | 00:00
Уралан
1 : 0
Зенит
24.05 | 00:00
Торпедо
3 : 0
Уралан
17.05 | 00:00
Уралан
0 : 2
Шинник
09.05 | 00:00
Ротор
2 : 0
Уралан
04.05 | 00:00
Уралан
1 : 5
Динамо
23.04 | 00:00
Рубин
0 : 0
Уралан
19.04 | 00:00
Уралан
1 : 2
Спартак
11.04 | 00:00
Ростов
1 : 0
Уралан
06.04 | 00:00
Уралан
0 : 0
Сатурн
22.03 | 00:00
Черноморец
1 : 1
Уралан
15.03 | 00:00
Уралан
1 : 2
Локомотив
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