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Япония. Джей-лига
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Токио
Состав
€ 3 млн
Токио - состав команды
Токио
Япония. Джей-лига
Стадион:
Аджиномото
Сайт:
http://www.fctokyo.co.jp
Тренер:
Петер Скламовски
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
81
Ким Сын-Гю
Вра
35
€ 0.5 млн
24
Шольц Александр
Защ
33
€ 1 млн
2
Муроя Сеи
Защ
32
€ 0.35 млн
6
Бангнаганде Кашиф
Защ
24
€ 0.35 млн
5
Нагатомо Юто
Защ
40
€ 0.1 млн
17
Hayato Inamura
Защ
-
32
Kanta Doi
Защ
-
4
Yasuki Kimoto
Защ
-
3
Masato Morishige
Защ
-
22
Эндо Кэита
Пол
28
€ 0.6 млн
42
Хашимото Кенто
Пол
33
€ 0.6 млн
10
Keigo Higashi
Пол
-
7
Soma Anzai
Пол
-
37
Kei Koizumi
Пол
-
71
Fuki Yamada
Пол
-
8
Takahiro Ko
Пол
-
33
Kota Tawaratsumida
Нап
-
26
Motoki Nagakura
Нап
-
39
Teruhito Nakagawa
Нап
-
11
Tsuyoshi Ogashiwa
Нап
-
16
Kein Sato
Нап
-
9
Marcelo Ryan
Нап
-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 6
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