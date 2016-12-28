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28.12.2016 12:00Сердеров поиграл в ЦСКА и «Анжи», но уехал в Европу. Нападающий болгарской «Славии» рассказал Александру Плеханову, как в дубле «армейцев» ему не давали играть, а в «Анжи» звезды прикалывались на тренировках.13
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07.12.2016 14:00Митрюшкина признали лучшим, но «Сьон» проиграл. Караваев снова отдал голевой пас. Черышев получил очередную травму. Блог «Русские и тут» рассказывает о самом интересном, что происходит с российскими легионерами в Европе.3
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05.10.2016 18:00«Славия» Тарханова вышла на победный путь. Митрюшкин много пропускает, но «Сьон» все равно выигрывает. Нойштедтер окончательно сел в запас. Блог «Русские и тут» рассказывает о наших легионерах на европейских полях.9
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01.09.2016 12:00Караваев снова результативен. Тарханов добивается первого успеха. Митрюшкин пропускает, но «Сьон» добивается успеха. Блог «Русские и тут» рассказывает о самом интересном, что происходит с российскими легионерами.3
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04.05.2016 14:28Кержаков не спасает «Цюрих» от поражения. Гасилин оставляет след в Германии. Митрюшкин зарабатывает авторитет среди болельщиков. Блог «Русские и тут» рассказывает, как российские футболисты провели футбольные выходные в Европе.6