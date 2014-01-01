Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
24
4
6
73
26
47
76
34
18
6
10
57
48
9
60
34
15
13
6
51
34
17
58
34
16
8
10
67
48
19
56
34
15
8
11
49
41
8
53
34
13
11
10
52
41
11
50
34
14
7
13
55
42
13
49
34
13
9
12
54
54
0
48
34
14
5
15
58
64
-6
47
34
14
4
16
53
69
-16
46
34
12
9
13
54
59
-5
45
34
10
13
11
44
55
-11
43
34
11
9
14
46
49
-3
42
34
11
6
17
44
57
-13
39
34
10
8
16
41
52
-11
38
34
11
3
20
40
51
-11
36
34
7
10
17
32
54
-22
31
34
8
7
19
44
70
-26
31
Команда
3
4
6
9
10
11
12
13
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
1
4
34
15
19
37
17
9
7
1
25
11
14
34
17
9
5
3
38
20
18
32
17
9
5
3
33
21
12
32
17
9
4
4
30
25
5
31
17
7
7
3
26
20
6
28
17
8
3
6
29
21
8
27
17
8
2
7
24
23
1
26
17
7
4
6
32
29
3
25
17
5
6
6
18
16
2
21
17
6
3
8
20
20
0
21
17
5
6
6
24
30
-6
21
17
5
5
7
29
30
-1
20
17
6
2
9
23
38
-15
20
17
6
1
10
25
26
-1
19
17
4
5
8
17
22
-5
17
17
5
2
10
24
35
-11
17
17
3
2
12
21
40
-19
11
Команда
3
6
8
9
10
11
12
13
14
15
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
3
2
39
11
28
39
17
9
2
6
27
23
4
29
17
8
4
5
25
24
1
28
17
8
2
7
30
31
-1
26
17
6
6
5
26
23
3
24
17
7
3
7
29
28
1
24
17
6
4
7
26
21
5
22
17
6
4
7
26
21
5
22
17
6
4
7
20
22
-2
22
17
5
7
5
20
25
-5
22
17
7
1
9
26
35
-9
22
17
6
3
8
16
20
-4
21
17
6
3
8
28
33
-5
21
17
5
5
7
23
30
-7
20
17
4
7
6
30
36
-6
19
17
5
2
10
15
25
-10
17
17
4
5
8
21
32
-11
17
17
3
5
9
15
32
-17
14
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире