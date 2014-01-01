Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роял Мускрон-Перувельц - турнирная таблица

Мускрон
Стадион:
Стад Ле Канонье
Тренер:
Глен де Бук
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Брюгге
2
Антверпен
3
Андерлехт
4
Генк
5
Остенде
6
Стандард
7
Гент
8
Мехелен
9
Беерсхот
10
Зюлте-Варегем
11
Оуд-Хеверли
12
Эйпен
13
Шарлеруа
14
Кортрейк
15
Сент-Труйден
16
Серкль Брюгге
17
Роял Мускрон-Перувельц
18
Беверен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
24
4
6
73
26
47
76
34
18
6
10
57
48
9
60
34
15
13
6
51
34
17
58
34
16
8
10
67
48
19
56
34
15
8
11
49
41
8
53
34
13
11
10
52
41
11
50
34
14
7
13
55
42
13
49
34
13
9
12
54
54
0
48
34
14
5
15
58
64
-6
47
34
14
4
16
53
69
-16
46
34
12
9
13
54
59
-5
45
34
10
13
11
44
55
-11
43
34
11
9
14
46
49
-3
42
34
11
6
17
44
57
-13
39
34
10
8
16
41
52
-11
38
34
11
3
20
40
51
-11
36
34
7
10
17
32
54
-22
31
34
8
7
19
44
70
-26
31
Команда
1
Брюгге
2
Андерлехт
3
Генк
4
Остенде
5
Антверпен
6
Стандард
7
Гент
8
Оуд-Хеверли
9
Беерсхот
10
Шарлеруа
11
Сент-Труйден
12
Эйпен
13
Мехелен
14
Зюлте-Варегем
15
Серкль Брюгге
16
Роял Мускрон-Перувельц
17
Кортрейк
18
Беверен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
1
4
34
15
19
37
17
9
7
1
25
11
14
34
17
9
5
3
38
20
18
32
17
9
5
3
33
21
12
32
17
9
4
4
30
25
5
31
17
7
7
3
26
20
6
28
17
8
3
6
29
21
8
27
17
8
2
7
24
23
1
26
17
7
4
6
32
29
3
25
17
5
6
6
18
16
2
21
17
6
3
8
20
20
0
21
17
5
6
6
24
30
-6
21
17
5
5
7
29
30
-1
20
17
6
2
9
23
38
-15
20
17
6
1
10
25
26
-1
19
17
4
5
8
17
22
-5
17
17
5
2
10
24
35
-11
17
17
3
2
12
21
40
-19
11
Команда
1
Брюгге
2
Антверпен
3
Мехелен
4
Зюлте-Варегем
5
Андерлехт
6
Генк
7
Гент
8
Стандард
9
Кортрейк
10
Эйпен
11
Беерсхот
12
Остенде
13
Шарлеруа
14
Беверен
15
Оуд-Хеверли
16
Серкль Брюгге
17
Сент-Труйден
18
Роял Мускрон-Перувельц
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
3
2
39
11
28
39
17
9
2
6
27
23
4
29
17
8
4
5
25
24
1
28
17
8
2
7
30
31
-1
26
17
6
6
5
26
23
3
24
17
7
3
7
29
28
1
24
17
6
4
7
26
21
5
22
17
6
4
7
26
21
5
22
17
6
4
7
20
22
-2
22
17
5
7
5
20
25
-5
22
17
7
1
9
26
35
-9
22
17
6
3
8
16
20
-4
21
17
6
3
8
28
33
-5
21
17
5
5
7
23
30
-7
20
17
4
7
6
30
36
-6
19
17
5
2
10
15
25
-10
17
17
4
5
8
21
32
-11
17
17
3
5
9
15
32
-17
14
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
3
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+