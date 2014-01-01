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Роял Мускрон-Перувельц
Результаты
Роял Мускрон-Перувельц - результаты матчей
Мускрон
Стадион:
Стад Ле Канонье
Тренер:
Глен де Бук
Результаты
Расписание
Таблица
Бельгия. Про-Лига. 2020/2021
Бельгия. Про-Лига. 2019/2020
Бельгия. Плей-офф. 2018/2019
Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2018/2019
Бельгия. Про-Лига. 2018/2019
Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2017/2018
Бельгия. Про-Лига. 2017/2018
Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2016/2017
Бельгия. Про-Лига. 2016/2017
Бельгия. Плей-офф. За место в Лиге Европы 2015/2016
Бельгия. Про-Лига. 2015/2016
Бельгия. Плей-офф. 2014/2015
Бельгия. Про-Лига. 2014/2015
18.04 | 19:00
Брюгге
4 : 2
Роял Мускрон-Перувельц
12.04 | 21:45
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
Антверпен
04.04 | 21:45
Шарлеруа
1 : 1
Роял Мускрон-Перувельц
20.03 | 20:30
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
Остенде
07.03 | 15:30
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
Стандард
28.02 | 18:00
Беерсхот
2 : 2
Роял Мускрон-Перувельц
20.02 | 20:30
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 2
Серкль Брюгге
15.02 | 22:45
Гент
4 : 0
Роял Мускрон-Перувельц
05.02 | 22:45
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 3
Кортрейк
30.01 | 20:30
Эйпен
1 : 1
Роял Мускрон-Перувельц
26.01 | 23:00
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 1
Андерлехт
23.01 | 20:30
Сент-Труйден
0 : 2
Роял Мускрон-Перувельц
19.01 | 20:45
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 1
Беверен
16.01 | 20:30
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 0
Генк
09.01 | 18:15
Зюлте-Варегем
1 : 0
Роял Мускрон-Перувельц
27.12 | 22:45
Мехелен
2 : 1
Роял Мускрон-Перувельц
20.12 | 20:15
Стандард
0 : 1
Роял Мускрон-Перувельц
15.12 | 20:45
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 2
Оуд-Хеверли
12.12 | 18:15
Роял Мускрон-Перувельц
3 : 1
Беерсхот
08.12 | 19:00
Оуд-Хеверли
2 : 0
Роял Мускрон-Перувельц
05.12 | 18:15
Беверен
2 : 0
Роял Мускрон-Перувельц
01.12 | 19:00
Роял Мускрон-Перувельц
3 : 2
Сент-Труйден
28.11 | 22:45
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 0
Брюгге
25.11 | 19:00
Серкль Брюгге
1 : 2
Роял Мускрон-Перувельц
22.11 | 22:45
Генк
4 : 1
Роял Мускрон-Перувельц
18.10 | 17:00
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 2
Эйпен
04.10 | 21:45
Остенде
3 : 0
Роял Мускрон-Перувельц
27.09 | 21:45
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 1
Шарлеруа
19.09 | 19:30
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
Гент
13.09 | 21:45
Кортрейк
3 : 0
Роял Мускрон-Перувельц
29.08 | 21:45
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
Зюлте-Варегем
23.08 | 19:15
Андерлехт
1 : 1
Роял Мускрон-Перувельц
14.08 | 20:00
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
Мехелен
08.08 | 20:00
Антверпен
1 : 1
Роял Мускрон-Перувельц
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