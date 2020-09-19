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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Роял Мускрон-Перувельц - Гент
Роял Мускрон-Перувельц - Гент: обзор матча 19 сентября 2020
Роял Мускрон-Перувельц
19.09.2020, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Гент
14'
Н. Дорш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Роял Мускрон-Перувельц - Гент
Желтая карточка
B. van Durmen
85'
Желтая карточка
А. Чиранни
81'
77'
Замена
Т. Кляйнденст
️️️️
Л. Депуатр
Замена
M. Silvestre
️️️️
B. Badibanga
77'
68'
Замена
О. Букари
️️️️
Д. Ботака
Замена
И. Фараж
️️️️
D. Mohamed
40'
31'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
С. Кумс
Желтая карточка
С. Агузуль
24'
21'
Пенальти не реализован!
Р. Яремчук
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Дорш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Роял Мускрон-Перувельц
12
Эрве Коффи
ВР
97
Саад Агузуль
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
0
D. Mohamed
ЦФ
6
Darly Nlandu
ЦФ
13
S. Tabekou
ЦФ
0
Harlem Gnohéré
ЦФ
39
Beni Badibanga
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Никлас Дорш
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Роял Мускрон-Перувельц
20
Ник Гиллекенс
ВР
11
Имад Фараж
ПВ
26
Matías Silvestre
ЦФ
0
E. Saglik
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Гент
26
Синан Болат
ВР
11
Дилан Мбайо
ЛВ
16
Сулайман Маррех
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
3-1-5
12
Коффи
97
Агузуль
13
Дабила
2
Чиранни
88
Бакич
6
39
0
13
0
4-2-1-3
33
Руф
15
Арсланажич
17
Кастро-Монтес
32
Пластун
25
Нуриу
6
Дорш
42
Овусу
24
Кумс
9
Яремчук
17
Ботака
29
Депуатр
39
26
26
39
0
11
Фараж
11
Фараж
0
17
Ботака
14
Букари
14
Букари
17
Ботака
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
29
Депуатр
11
Кляйнденст
11
Кляйнденст
29
Депуатр
Остались в запасе
Роял Мускрон-Перувельц
Гент
20
Ник Гиллекенс
ВР
0
E. Saglik
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
16
Сулайман Маррех
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЛВ
26
Синан Болат
ВР
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
0
E. Saglik
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
9
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Остались в запасе
16
Сулайман Маррех
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЛВ
26
Синан Болат
ВР
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Роял Мускрон-Перувельц - Гент
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад Ле Канонье
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