Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Роял Мускрон-Перувельц
Беерсхот - Роял Мускрон-Перувельц: обзор матча 28 февраля 2021
Беерсхот
28.02.2021, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Роял Мускрон-Перувельц
86'
B. Eleke
90+4'
С. Радич
26'
Ж. Онана
71'
S. Tabekou
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беерсхот - Роял Мускрон-Перувельц
Желтая карточка
Я. Ван ден Берг
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Д. Гочко
ГОЛ! 2:2!
С. Радич
90'
+4
90'
+3
Замена
H. Harbaoui
️️️️
Н. Да Кошта
90'
Замена
И. Фараж
️️️️
S. Tabekou
ГОЛ! 1:2!
B. Eleke
Пас отдал
Р. Хольцхаушер
86'
85'
Желтая карточка
Э. Коффи
Желтая карточка
T. Pietermaat
80'
77'
Замена
Хадаш
️️️️
F. Olinga
71'
ГОЛ! 0:2!
S. Tabekou
Пас отдал
F. Olinga
Замена
А. Саньянг
️️️️
L. Brogno
64'
Замена
B. Eleke
️️️️
R. Sanusi
64'
Замена
И. Кулибали
️️️️
F. Frans
55'
45'
+3
Желтая карточка
Н. Да Кошта
26'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Онана
23'
Желтая карточка
F. Olinga
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
55
Стипе Радич
ЦЗ
5
Ян Ван ден Берг
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
18
Ryan Sanusi
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
92
Loris Brogno
ЦФ
Роял Мускрон-Перувельц
12
Эрве Коффи
ВР
97
Саад Агузуль
ЦЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
14
Жан Онана
ОП
6
Дени Гочко
ОП
23
Кристоф Лепуан
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
0
D. Mohamed
ЦФ
13
S. Tabekou
ЦФ
45
Fabrice Olinga
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Беерсхот
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
13
D. Prychynenko
ЦФ
10
Blessing Eleke
ЦФ
Роял Мускрон-Перувельц
20
Ник Гиллекенс
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
8
Хадаш
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
0
Harlem Gnohéré
ЦФ
0
H. Harbaoui
ЦФ
3-1-5
55
Радич
5
Ван ден Берг
6
Дом
10
Хольцхаушер
4
92
7
29
3
2-2-2-4
12
Коффи
2
Чиранни
97
Агузуль
14
Онана
6
Гочко
23
Лепуан
88
Бакич
10
Да Кошта
45
13
0
92
7
Саньянг
7
Саньянг
92
4
48
Кулибали
48
Кулибали
4
18
10
10
18
13
11
Фараж
11
Фараж
13
10
Да Кошта
0
0
10
Да Кошта
45
8
Хадаш
8
Хадаш
45
Остались в запасе
Беерсхот
Роял Мускрон-Перувельц
0
Wouter Biebauw
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
13
D. Prychynenko
ЦФ
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Ник Гиллекенс
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
0
Harlem Gnohéré
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Остались в запасе
0
Wouter Biebauw
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
13
D. Prychynenko
ЦФ
11
Ян Вороговский
ЦП
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
0
Harlem Gnohéré
ЦФ
Главный тренер
Глен де Бук
Статистика матча Беерсхот - Роял Мускрон-Перувельц
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Олимпиш стадион
Новости команд
Все
Беерсхот
Роял Мускрон-Перувельц
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+