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Реус Депортиу
Результаты
Реус Депортиу - результаты матчей
Реус
Сайт:
http://www.cfreusdeportiu.com/
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Таблица
Испания. Сегунда. 2018/2019
Испания. Сегунда. 2017/2018
Испания. Сегунда. 2016/2017
Испания. Кубок. 2015/2016
Товарищеские матчи. 2014
Испания. Кубок. 2009/2010
09.06 | 00:00
Райо Махадаонда
3 : 0
Реус Депортиу
02.06 | 00:00
Реус Депортиу
0 : 3
Спортинг
26.05 | 00:00
Нумансия
3 : 0
Реус Депортиу
19.05 | 00:00
Реус Депортиу
0 : 3
Малага
12.05 | 00:00
Осасуна
3 : 0
Реус Депортиу
05.05 | 00:00
Кордоба
3 : 0
Реус Депортиу
28.04 | 00:00
Реус Депортиу
0 : 3
Алькоркон
21.04 | 00:00
Сарагоса
3 : 0
Реус Депортиу
14.04 | 00:00
Реус Депортиу
0 : 3
Овьедо
07.04 | 00:00
Мальорка
3 : 0
Реус Депортиу
31.03 | 00:00
Реус Депортиу
0 : 3
Кадис
24.03 | 00:00
Эстремадура
3 : 0
Реус Депортиу
17.03 | 00:00
Реус Депортиу
0 : 3
Депортиво
10.03 | 00:00
Луго
3 : 0
Реус Депортиу
03.03 | 00:00
Реус Депортиу
0 : 3
Тенерифе
03.03 | 00:00
Реус Депортиу
0 : 3
Эльче
01.03 | 14:00
Альбасете
3 : 0
Реус Депортиу
24.02 | 00:00
Гранада
3 : 0
Реус Депортиу
17.02 | 00:00
Реус Депортиу
0 : 3
Альмерия
09.02 | 18:00
Химнастик
1 : 0
Реус Депортиу
19.01 | 22:30
Реус Депортиу
0 : 1
Лас-Пальмас
12.01 | 20:00
Реус Депортиу
1 : 1
Нумансия
06.01 | 22:00
Малага
0 : 3
Реус Депортиу
23.12 | 14:00
Реус Депортиу
0 : 1
Осасуна
15.12 | 20:00
Реус Депортиу
1 : 1
Кордоба
09.12 | 14:00
Алькоркон
0 : 1
Реус Депортиу
01.12 | 20:00
Реус Депортиу
0 : 2
Мальорка
25.11 | 20:00
Овьедо
3 : 0
Реус Депортиу
17.11 | 20:00
Реус Депортиу
1 : 4
Эстремадура
10.11 | 18:00
Кадис
2 : 0
Реус Депортиу
03.11 | 18:00
Реус Депортиу
0 : 0
Луго
27.10 | 17:00
Депортиво
2 : 0
Реус Депортиу
21.10 | 19:00
Реус Депортиу
2 : 1
Райо Махадаонда
13.10 | 19:00
Спортинг
1 : 1
Реус Депортиу
07.10 | 15:00
Реус Депортиу
1 : 2
Гранада
30.09 | 19:00
Альмерия
2 : 0
Реус Депортиу
23.09 | 19:00
Реус Депортиу
1 : 1
Химнастик
15.09 | 19:00
Тенерифе
0 : 1
Реус Депортиу
09.09 | 13:00
Реус Депортиу
1 : 2
Альбасете
01.09 | 19:00
Эльче
0 : 2
Реус Депортиу
25.08 | 20:00
Реус Депортиу
0 : 0
Сарагоса
19.08 | 23:00
Лас-Пальмас
2 : 0
Реус Депортиу
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