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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Депортиво - Реус Депортиу
Депортиво - Реус Депортиу: обзор матча 27 октября 2018
Депортиво
27.10.2018, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 11 тур
2 : 0
Завершен
Реус Депортиу
1'
К. Фернандес Луна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Реус Депортиу
Желтая карточка
Д. Симон
48'
ГОЛ! 1:0!
К. Фернандес Луна
1'
Начало матча
Статистика матча Депортиво - Реус Депортиу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 42 тур
Райо Махадаонда
3 : 0
09.06.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 41 тур
Реус Депортиу
0 : 3
02.06.2019
Спортинг
Испания. Сегунда, 40 тур
Нумансия
3 : 0
26.05.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 39 тур
Реус Депортиу
0 : 3
19.05.2019
Малага
Испания. Сегунда, 38 тур
Осасуна
3 : 0
12.05.2019
Реус Депортиу
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