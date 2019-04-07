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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мальорка - Реус Депортиу
Мальорка - Реус Депортиу: онлайн-трансляция 07 апреля 2019
Мальорка
07.04.2019, воскресенье, 00:00
Испания. Сегунда, 33 тур
3 : 0
Тех. поражение
Реус Депортиу
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мальорка - Реус Депортиу
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 42 тур
Райо Махадаонда
3 : 0
09.06.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 41 тур
Реус Депортиу
0 : 3
02.06.2019
Спортинг
Испания. Сегунда, 40 тур
Нумансия
3 : 0
26.05.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 39 тур
Реус Депортиу
0 : 3
19.05.2019
Малага
Испания. Сегунда, 38 тур
Осасуна
3 : 0
12.05.2019
Реус Депортиу
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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