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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Реус Депортиу
Эльче - Реус Депортиу: обзор матча 01 сентября 2018
Эльче
01.09.2018, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 3 тур
0 : 2
Завершен
Реус Депортиу
71'
А. Карбонель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Реус Депортиу
Желтая карточка
Х. Торрес
90'
78'
Желтая карточка
А. Карбонель
71'
ГОЛ! 0:1!
А. Карбонель
41'
Желтая карточка
Б. Эррера
Начало матча
Статистика матча Эльче - Реус Депортиу
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 42 тур
Райо Махадаонда
3 : 0
09.06.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 41 тур
Реус Депортиу
0 : 3
02.06.2019
Спортинг
Испания. Сегунда, 40 тур
Нумансия
3 : 0
26.05.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 39 тур
Реус Депортиу
0 : 3
19.05.2019
Малага
Испания. Сегунда, 38 тур
Осасуна
3 : 0
12.05.2019
Реус Депортиу
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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