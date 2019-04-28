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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Реус Депортиу - Алькоркон
Реус Депортиу - Алькоркон: онлайн-трансляция 28 апреля 2019
Реус Депортиу
28.04.2019, воскресенье, 00:00
Испания. Сегунда, 36 тур
0 : 3
Тех. поражение
Алькоркон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Реус Депортиу - Алькоркон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 42 тур
Райо Махадаонда
3 : 0
09.06.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 41 тур
Реус Депортиу
0 : 3
02.06.2019
Спортинг
Испания. Сегунда, 40 тур
Нумансия
3 : 0
26.05.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 39 тур
Реус Депортиу
0 : 3
19.05.2019
Малага
Испания. Сегунда, 38 тур
Осасуна
3 : 0
12.05.2019
Реус Депортиу
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Информация о матче
Стадион:
Санто Доминго
Новости команд
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Реус Депортиу
Алькоркон
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
2025.09.22 20:23
4
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Кубок Испании. «Алавес» добыл ничью в игре с «Алькорконом» и вышел в полуфинал
2017.01.24 23:07
Кубок Испании. «Алавес» вырвал победу над «Алькорконом» в первом матче 1/4 финала
2017.01.18 23:09
Кубок Испании. «Алькоркон» в серии пенальти обыграл «Эспаньол» и выбил каталонцев из турнира
2016.12.23 01:56
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
2025.09.22 20:23
4
Кубок Испании. «Атлетико» переиграл «Реус Депортиу», «Альмерия» уступила «Сельте»
2015.12.17 23:57
Кубок Испании. «Атлетико» обыграл «Реус Депортиу»
2015.12.01 23:46
«Алькоркон» весело и пьяно отметил выход в Сегунду – дошло даже до купания в фонтане
2023.06.27 12:18
Кубок Испании. «Алавес» добыл ничью в игре с «Алькорконом» и вышел в полуфинал
2017.01.24 23:07
Кубок Испании. «Алавес» вырвал победу над «Алькорконом» в первом матче 1/4 финала
2017.01.18 23:09
Кубок Испании. «Алькоркон» в серии пенальти обыграл «Эспаньол» и выбил каталонцев из турнира
2016.12.23 01:56
«Спартак» и дортмундская «Боруссия» не смогли приобрести сербского вратаря
2016.05.22 11:26
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