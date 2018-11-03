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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Реус Депортиу - Луго
Реус Депортиу - Луго: обзор матча 03 ноября 2018
Реус Депортиу
03.11.2018, суббота, 18:00
Испания. Сегунда, 12 тур
0 : 0
Завершен
Луго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реус Депортиу - Луго
78'
Желтая карточка
В. Кравец
Желтая карточка
Б. Эррера
68'
Начало матча
Статистика матча Реус Депортиу - Луго
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 42 тур
Райо Махадаонда
3 : 0
09.06.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 41 тур
Реус Депортиу
0 : 3
02.06.2019
Спортинг
Испания. Сегунда, 40 тур
Нумансия
3 : 0
26.05.2019
Реус Депортиу
Испания. Сегунда, 39 тур
Реус Депортиу
0 : 3
19.05.2019
Малага
Испания. Сегунда, 38 тур
Осасуна
3 : 0
12.05.2019
Реус Депортиу
Луго
Испания. Кубок, 1/16 финала
Луго
1 : 3
06.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/32 финала
Луго
2 : 0
06.12.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1/64 финала
Антониано
0 : 1
01.11.2023
Луго
Испания. Кубок, 1 раунд
Аренас
1 : 0
12.11.2022
Луго
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1 : 2
16.12.2021
Мирандес
Информация о матче
Стадион:
Анчо Карро
Новости команд
Все
Реус Депортиу
Луго
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
2025.09.22 20:23
4
Кубок Испании. «Атлетико» прошел «Луго» (3:1), Депай забил впервые с лета
2024.01.06 23:18
Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали «Зозуля, умри»
2019.03.24 07:09
11
Вратарь «Луго» в день рождения забил гол со своей половины поля
2018.01.21 08:20
2
Кубок Испании. «Атлетико» переиграл «Реус Депортиу», «Альмерия» уступила «Сельте»
2015.12.17 23:57
Хвича выше Кейна в списке номинантов на «Золотой мяч»
2025.09.22 20:23
4
Кубок Испании. «Атлетико» переиграл «Реус Депортиу», «Альмерия» уступила «Сельте»
2015.12.17 23:57
Кубок Испании. «Атлетико» обыграл «Реус Депортиу»
2015.12.01 23:46
Кубок Испании. «Атлетико» прошел «Луго» (3:1), Депай забил впервые с лета
2024.01.06 23:18
Болельщики «Луго» во время матча с «Альбасете» кричали «Зозуля, умри»
2019.03.24 07:09
11
Вратарь «Луго» в день рождения забил гол со своей половины поля
2018.01.21 08:20
2
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