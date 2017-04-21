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21.04.2017 09:55Экс-легенда «Арсенала» Тони Адамс уже 15 лет не играет в футбол. За это время он успел поработать главным тренером в АПЛ, устроил инфраструктурную революцию в Азербайджане, заскочил в Китай, а сейчас взрывает интернет своей установкой на тренировке «Гранады». Денис Беневольский − о новой жизни великого капитана.3
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01.10.2015 16:50Еврокубковая неделя продолжается матчами Лиги Европы, где три российских клуба могут поддержать удачные результаты «Зенита» и ЦСКА в Лиге чемпионов. «Бомбардир» знакомит своих читателей с соперниками «Локомотива», «Рубина» и «Краснодара».8