Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Факел
|30
|25
|5
|0
|63:14
|+49
|80
|2.
|Рязань
|30
|21
|6
|3
|51:13
|+38
|69
|3.
|Тамбов
|30
|19
|8
|3
|68:26
|+42
|65
|4.
|Локомотив Лс
|30
|15
|8
|7
|34:22
|+12
|53
|5.
|Зенит Пз
|30
|14
|7
|9
|32:22
|+10
|49
|6.
|Калуга
|30
|14
|7
|9
|42:31
|+11
|49
|7.
|Металлург Лп
|30
|13
|10
|7
|42:29
|+13
|49
|8.
|Витязь
|30
|12
|8
|10
|43:47
|-4
|44
|9.
|Авангард Кур
|30
|13
|4
|13
|45:35
|+10
|43
|10.
|Динамо Бр
|30
|9
|11
|10
|30:26
|+4
|38
|11.
|Выбор-Курбатово
|29
|7
|8
|14
|22:43
|-21
|29
|12.
|Подолье
|30
|9
|1
|20
|30:55
|-25
|28
|13.
|Орел
|30
|5
|5
|20
|25:58
|-33
|20
|14.
|29
|5
|4
|20
|16:54
|-38
|19
|15.
|Чертаново
|30
|4
|6
|20
|30:63
|-33
|18
|16.
|Арсенал-2
|30
|1
|8
|21
|19:54
|-35
|11
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Факел
|15
|14
|1
|0
|28:5
|+23
|43
|2.
|Рязань
|15
|11
|3
|1
|27:7
|+20
|36
|3.
|Тамбов
|15
|10
|4
|1
|38:16
|+22
|34
|4.
|Авангард Кур
|15
|9
|0
|6
|30:14
|+16
|27
|5.
|Металлург Лп
|15
|7
|4
|4
|21:16
|+5
|25
|6.
|Калуга
|15
|7
|3
|5
|20:18
|+2
|24
|7.
|Зенит Пз
|15
|7
|3
|5
|13:11
|+2
|24
|8.
|Локомотив Лс
|15
|6
|5
|4
|17:9
|+8
|23
|9.
|Витязь
|15
|6
|5
|4
|23:22
|+1
|23
|10.
|Динамо Бр
|15
|3
|7
|5
|14:12
|+2
|16
|11.
|15
|3
|3
|9
|10:27
|-17
|12
|12.
|Орел
|15
|3
|2
|10
|12:27
|-15
|11
|13.
|Выбор-Курбатово
|14
|2
|4
|8
|7:24
|-17
|10
|14.
|Чертаново
|15
|2
|4
|9
|14:32
|-18
|10
|15.
|Подолье
|15
|3
|0
|12
|10:30
|-20
|9
|16.
|Арсенал-2
|15
|1
|5
|9
|11:27
|-16
|8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Факел
|15
|11
|4
|0
|35:9
|+26
|37
|2.
|Рязань
|15
|10
|3
|2
|24:6
|+18
|33
|3.
|Тамбов
|15
|9
|4
|2
|30:10
|+20
|31
|4.
|Локомотив Лс
|15
|9
|3
|3
|17:13
|+4
|30
|5.
|Калуга
|15
|7
|4
|4
|22:13
|+9
|25
|6.
|Зенит Пз
|15
|7
|4
|4
|19:11
|+8
|25
|7.
|Металлург Лп
|15
|6
|6
|3
|21:13
|+8
|24
|8.
|Динамо Бр
|15
|6
|4
|5
|16:14
|+2
|22
|9.
|Витязь
|15
|6
|3
|6
|20:25
|-5
|21
|10.
|Подолье
|15
|6
|1
|8
|20:25
|-5
|19
|11.
|Выбор-Курбатово
|15
|5
|4
|6
|15:19
|-4
|19
|12.
|Авангард Кур
|15
|4
|4
|7
|15:21
|-6
|16
|13.
|Орел
|15
|2
|3
|10
|13:31
|-18
|9
|14.
|Чертаново
|15
|2
|2
|11
|16:31
|-15
|8
|15.
|14
|2
|1
|11
|6:27
|-21
|7
|16.
|Арсенал-2
|15
|0
|3
|12
|8:27
|-19
|3