Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
28
23
5
0
58
14
44
74
28
19
6
3
49
13
36
63
28
18
7
3
64
25
39
61
28
13
8
7
29
22
7
47
28
13
7
8
40
30
10
46
28
12
7
9
27
21
6
43
28
11
10
7
37
29
8
43
28
11
7
10
40
45
-5
40
28
12
3
13
41
34
7
39
28
9
10
9
30
25
5
37
28
6
8
14
20
43
-23
26
28
8
1
19
27
53
-26
25
28
3
6
19
27
59
-32
15
28
3
5
20
19
58
-39
14
28
0
8
20
14
51
-37
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
13
1
0
26
5
21
40
14
10
3
1
26
7
19
33
14
9
4
1
35
16
19
31
14
8
0
6
27
14
13
24
14
6
4
4
19
16
3
22
14
6
4
4
22
21
1
22
14
6
3
5
18
18
0
21
14
6
3
5
11
10
1
21
14
5
5
4
14
9
5
20
14
3
7
4
14
11
3
16
14
2
4
8
7
24
-17
10
14
3
0
11
10
28
-18
9
14
2
2
10
9
27
-18
8
14
1
4
9
12
31
-19
7
14
0
5
9
8
27
-19
5
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
4
0
32
9
23
34
14
9
3
2
29
9
20
30
14
9
3
2
23
6
17
30
14
8
3
3
15
13
2
27
14
7
4
3
22
12
10
25
14
6
4
4
16
11
5
22
14
6
3
5
16
14
2
21
14
5
6
3
18
13
5
21
14
5
3
6
18
24
-6
18
14
5
1
8
17
25
-8
16
14
4
4
6
13
19
-6
16
14
4
3
7
14
20
-6
15
14
2
2
10
15
28
-13
8
14
1
3
10
10
31
-21
6
14
0
3
11
6
24
-18
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире