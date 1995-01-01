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    Подолье - таблица

    Город Подольский район
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://фкподолье.рф/
    Стадион Подолье
    Тренер Александр Бодров
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Факел 30 25 5 0 63:14 +49 80
    2. Рязань 30 21 6 3 51:13 +38 69
    3. Тамбов 30 19 8 3 68:26 +42 65
    4. Локомотив Лс 30 15 8 7 34:22 +12 53
    5. Зенит Пз 30 14 7 9 32:22 +10 49
    6. Калуга 30 14 7 9 42:31 +11 49
    7. Металлург Лп 30 13 10 7 42:29 +13 49
    8. Витязь 30 12 8 10 43:47 -4 44
    9. Авангард Кур 30 13 4 13 45:35 +10 43
    10. Динамо Бр 30 9 11 10 30:26 +4 38
    11. Выбор-Курбатово 29 7 8 14 22:43 -21 29
    12. Подолье 30 9 1 20 30:55 -25 28
    13. Орел 30 5 5 20 25:58 -33 20
    14. 29 5 4 20 16:54 -38 19
    15. Чертаново 30 4 6 20 30:63 -33 18
    16. Арсенал-2 30 1 8 21 19:54 -35 11
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Факел 15 14 1 0 28:5 +23 43
    2. Рязань 15 11 3 1 27:7 +20 36
    3. Тамбов 15 10 4 1 38:16 +22 34
    4. Авангард Кур 15 9 0 6 30:14 +16 27
    5. Металлург Лп 15 7 4 4 21:16 +5 25
    6. Калуга 15 7 3 5 20:18 +2 24
    7. Зенит Пз 15 7 3 5 13:11 +2 24
    8. Локомотив Лс 15 6 5 4 17:9 +8 23
    9. Витязь 15 6 5 4 23:22 +1 23
    10. Динамо Бр 15 3 7 5 14:12 +2 16
    11. 15 3 3 9 10:27 -17 12
    12. Орел 15 3 2 10 12:27 -15 11
    13. Выбор-Курбатово 14 2 4 8 7:24 -17 10
    14. Чертаново 15 2 4 9 14:32 -18 10
    15. Подолье 15 3 0 12 10:30 -20 9
    16. Арсенал-2 15 1 5 9 11:27 -16 8
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Факел 15 11 4 0 35:9 +26 37
    2. Рязань 15 10 3 2 24:6 +18 33
    3. Тамбов 15 9 4 2 30:10 +20 31
    4. Локомотив Лс 15 9 3 3 17:13 +4 30
    5. Калуга 15 7 4 4 22:13 +9 25
    6. Зенит Пз 15 7 4 4 19:11 +8 25
    7. Металлург Лп 15 6 6 3 21:13 +8 24
    8. Динамо Бр 15 6 4 5 16:14 +2 22
    9. Витязь 15 6 3 6 20:25 -5 21
    10. Подолье 15 6 1 8 20:25 -5 19
    11. Выбор-Курбатово 15 5 4 6 15:19 -4 19
    12. Авангард Кур 15 4 4 7 15:21 -6 16
    13. Орел 15 2 3 10 13:31 -18 9
    14. Чертаново 15 2 2 11 16:31 -15 8
    15. 14 2 1 11 6:27 -21 7
    16. Арсенал-2 15 0 3 12 8:27 -19 3
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