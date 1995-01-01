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    Подолье - результаты

    Город Подольский район
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://фкподолье.рф/
    Стадион Подолье
    Тренер Александр Бодров
    Турниры:
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
    30 тур
    		5 июня, пятница 19:00 Подолье 1:2 Орел
    29 тур
    		30 мая, суббота 15:00 Тамбов 4:3 Подолье
    28 тур
    		24 мая, воскресенье 16:00 Подолье 0:2 Металлург Л
    27 тур
    		18 мая, понедельник 00:00 Выбор-Курбатово 0:3 Подолье
    Тех. поражение
    26 тур
    		12 мая, вторник 14:00 Чертаново 2:4 Подолье
    25 тур
    		6 мая, среда 19:00 Подолье 0:2 Авангард
    24 тур
    		30 апреля, четверг 17:00 Калуга 1:0 Подолье
    23 тур
    		24 апреля, пятница 17:00 Подолье 1:2 Динамо Бр
    21 тур
    		10 апреля, пятница 16:00 Подолье 0:1 Рязань
    20 тур
    		10 ноября, понедельник 19:00 Витязь 3:1 Подолье
    19 тур
    		4 ноября, вторник 14:00 Подолье 0:4 Факел
    18 тур
    		29 октября, среда 18:00 Локомотив 3:0 Подолье
    17 тур
    		23 октября, четверг 15:00 Подолье 1:3 Зенит
    16 тур
    		17 октября, пятница 16:00 Арсенал-2 1:2 Подолье
    15 тур
    		11 октября, суббота 16:00 Подолье 0:3 Тамбов
    14 тур
    		5 октября, воскресенье 16:00 Металлург Л 3:0 Подолье
    13 тур
    		29 сентября, понедельник 18:00 Подолье 1:2 Выбор-Курбатово
    12 тур
    		23 сентября, вторник 18:00 Подолье 2:1 Чертаново
    11 тур
    		17 сентября, среда 18:30 Авангард 2:0 Подолье
    10 тур
    		11 сентября, четверг 18:30 Подолье 0:4 Калуга
    9 тур
    		4 сентября, четверг 18:30 Динамо Бр 1:1 Подолье
    7 тур
    		22 августа, пятница 19:30 Рязань 1:0 Подолье
    6 тур
    		16 августа, суббота 19:00 Подолье 2:1 Витязь
    5 тур
    		8 августа, пятница 19:00 Факел 4:0 Подолье
    4 тур
    		2 августа, суббота 19:00 Подолье 0:1 Локомотив
    3 тур
    		25 июля, пятница 18:00 Зенит 0:1 Подолье
    2 тур
    		18 июля, пятница 19:00 Подолье 2:0 Арсенал-2
    1 тур
    		12 июля, суббота 17:00 Орел 0:2 Подолье
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