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Подолье
Результаты
Подолье - результаты матчей
Подольский район
Стадион:
Подолье
Сайт:
http://фкподолье.рф/
Тренер:
Александр Бодров
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2013
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2013/2014
Россия. Кубок. 2013/2014
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2012/2013
Россия. Кубок. 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2011/2012
Россия. Кубок. 2010/2011
05.06 | 19:00
Подолье
1 : 2
Орел
30.05 | 15:00
Тамбов
4 : 3
Подолье
24.05 | 16:00
Подолье
0 : 2
Металлург Л
18.05 | 00:00
Выбор-Курбатово
0 : 3
Подолье
12.05 | 14:00
Чертаново
2 : 4
Подолье
06.05 | 19:00
Подолье
0 : 2
Авангард
30.04 | 17:00
Калуга
1 : 0
Подолье
24.04 | 17:00
Подолье
1 : 2
Динамо Бр
10.04 | 16:00
Подолье
0 : 1
Рязань
10.11 | 19:00
Витязь
3 : 1
Подолье
04.11 | 14:00
Подолье
0 : 4
Факел
29.10 | 18:00
Локомотив
3 : 0
Подолье
23.10 | 15:00
Подолье
1 : 3
Зенит
17.10 | 16:00
Арсенал-2
1 : 2
Подолье
11.10 | 16:00
Подолье
0 : 3
Тамбов
05.10 | 16:00
Металлург Л
3 : 0
Подолье
29.09 | 18:00
Подолье
1 : 2
Выбор-Курбатово
23.09 | 18:00
Подолье
2 : 1
Чертаново
17.09 | 18:30
Авангард
2 : 0
Подолье
11.09 | 18:30
Подолье
0 : 4
Калуга
04.09 | 18:30
Динамо Бр
1 : 1
Подолье
22.08 | 19:30
Рязань
1 : 0
Подолье
16.08 | 19:00
Подолье
2 : 1
Витязь
08.08 | 19:00
Факел
4 : 0
Подолье
02.08 | 19:00
Подолье
0 : 1
Локомотив
25.07 | 18:00
Зенит
0 : 1
Подолье
18.07 | 19:00
Подолье
2 : 0
Арсенал-2
12.07 | 17:00
Орел
0 : 2
Подолье
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