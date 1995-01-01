Турниры:
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
|30 тур
|5 июня, пятница
|19:00
|Подолье
|1:2
|Орел
|29 тур
|30 мая, суббота
|15:00
|Тамбов
|4:3
|Подолье
|28 тур
|24 мая, воскресенье
|16:00
|Подолье
|0:2
|Металлург Л
|27 тур
|18 мая, понедельник
|00:00
|Выбор-Курбатово
|0:3
|Подолье
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Тех. поражение
|26 тур
|12 мая, вторник
|14:00
|Чертаново
|2:4
|Подолье
|25 тур
|6 мая, среда
|19:00
|Подолье
|0:2
|Авангард
|24 тур
|30 апреля, четверг
|17:00
|Калуга
|1:0
|Подолье
|23 тур
|24 апреля, пятница
|17:00
|Подолье
|1:2
|Динамо Бр
|21 тур
|10 апреля, пятница
|16:00
|Подолье
|0:1
|Рязань
|20 тур
|10 ноября, понедельник
|19:00
|Витязь
|3:1
|Подолье
|19 тур
|4 ноября, вторник
|14:00
|Подолье
|0:4
|Факел
|18 тур
|29 октября, среда
|18:00
|Локомотив
|3:0
|Подолье
|17 тур
|23 октября, четверг
|15:00
|Подолье
|1:3
|Зенит
|16 тур
|17 октября, пятница
|16:00
|Арсенал-2
|1:2
|Подолье
|15 тур
|11 октября, суббота
|16:00
|Подолье
|0:3
|Тамбов
|14 тур
|5 октября, воскресенье
|16:00
|Металлург Л
|3:0
|Подолье
|13 тур
|29 сентября, понедельник
|18:00
|Подолье
|1:2
|Выбор-Курбатово
|12 тур
|23 сентября, вторник
|18:00
|Подолье
|2:1
|Чертаново
|11 тур
|17 сентября, среда
|18:30
|Авангард
|2:0
|Подолье
|10 тур
|11 сентября, четверг
|18:30
|Подолье
|0:4
|Калуга
|9 тур
|4 сентября, четверг
|18:30
|Динамо Бр
|1:1
|Подолье
|7 тур
|22 августа, пятница
|19:30
|Рязань
|1:0
|Подолье
|6 тур
|16 августа, суббота
|19:00
|Подолье
|2:1
|Витязь
|5 тур
|8 августа, пятница
|19:00
|Факел
|4:0
|Подолье
|4 тур
|2 августа, суббота
|19:00
|Подолье
|0:1
|Локомотив
|3 тур
|25 июля, пятница
|18:00
|Зенит
|0:1
|Подолье
|2 тур
|18 июля, пятница
|19:00
|Подолье
|2:0
|Арсенал-2
|1 тур
|12 июля, суббота
|17:00
|Орел
|0:2
|Подолье