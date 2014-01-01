Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пенафиел - турнирная таблица

Пенафиел
Стадион:
Мунисипал 25 апреля
Сайт:
http://www.fcpenafiel.pt/
Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Бенфика
2
Порту
3
Спортинг
4
Брага
5
Витория Гимараеш
6
Белененсеш
7
Насьональ
8
Пасуш де Феррейра
9
Маритиму
10
Риу Аве
11
Морейренcе
12
Эшторил
13
Боавишта
14
Академика
15
Витория Сетубал
16
Арука
17
Жил Висенте
18
Пенафиел
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
27
4
3
86
16
70
85
34
25
7
2
74
13
61
82
34
22
10
2
67
29
38
76
34
17
7
10
55
28
27
58
34
15
10
9
50
35
15
55
34
12
12
10
34
35
-1
48
34
13
8
13
45
46
-1
47
34
12
11
11
40
45
-5
47
34
12
8
14
46
45
1
44
34
10
13
11
38
42
-4
43
34
11
10
13
33
42
-9
43
34
9
13
12
38
56
-18
40
34
9
7
18
27
50
-23
34
34
4
17
13
26
46
-20
29
34
7
8
19
24
56
-32
29
34
7
7
20
26
50
-24
28
34
4
11
19
25
60
-35
23
34
5
7
22
29
69
-40
22
Команда
1
Бенфика
2
Порту
3
Спортинг
4
Брага
5
Витория Гимараеш
6
Насьональ
7
Пасуш де Феррейра
8
Маритиму
9
Боавишта
10
Риу Аве
11
Эшторил
12
Морейренcе
13
Белененсеш
14
Витория Сетубал
15
Арука
16
Академика
17
Жил Висенте
18
Пенафиел
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
2
0
48
5
43
47
17
15
1
1
41
3
38
46
17
12
5
0
38
14
24
41
17
11
3
3
32
9
23
36
17
10
5
2
28
7
21
35
17
10
4
3
27
12
15
34
17
8
6
3
28
20
8
30
17
8
4
5
27
17
10
28
17
8
2
7
20
19
1
26
17
6
7
4
21
15
6
25
17
6
6
5
22
24
-2
24
17
6
5
6
18
20
-2
23
17
5
7
5
17
17
0
22
17
6
3
8
17
21
-4
21
17
5
3
9
16
26
-10
18
17
1
12
4
16
23
-7
15
17
2
7
8
11
30
-19
13
17
3
3
11
17
37
-20
12
Команда
1
Бенфика
2
Порту
3
Спортинг
4
Белененсеш
5
Брага
6
Морейренcе
7
Витория Гимараеш
8
Риу Аве
9
Пасуш де Феррейра
10
Маритиму
11
Эшторил
12
Академика
13
Насьональ
14
Арука
15
Жил Висенте
16
Пенафиел
17
Витория Сетубал
18
Боавишта
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
2
3
38
11
27
38
17
10
6
1
33
10
23
36
17
10
5
2
29
15
14
35
17
7
5
5
17
18
-1
26
17
6
4
7
23
19
4
22
17
5
5
7
15
22
-7
20
17
5
5
7
22
28
-6
20
17
4
6
7
17
27
-10
18
17
4
5
8
12
25
-13
17
17
4
4
9
19
28
-9
16
17
3
7
7
16
32
-16
16
17
3
5
9
10
23
-13
14
17
3
4
10
18
34
-16
13
17
2
4
11
10
24
-14
10
17
2
4
11
14
30
-16
10
17
2
4
11
12
32
-20
10
17
1
5
11
7
35
-28
8
17
1
5
11
7
31
-24
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
3
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
ФотоБрозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
12
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+