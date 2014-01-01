Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
9
10
11
12
13
14
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
27
4
3
86
16
70
85
34
25
7
2
74
13
61
82
34
22
10
2
67
29
38
76
34
17
7
10
55
28
27
58
34
15
10
9
50
35
15
55
34
12
12
10
34
35
-1
48
34
13
8
13
45
46
-1
47
34
12
11
11
40
45
-5
47
34
12
8
14
46
45
1
44
34
10
13
11
38
42
-4
43
34
11
10
13
33
42
-9
43
34
9
13
12
38
56
-18
40
34
9
7
18
27
50
-23
34
34
4
17
13
26
46
-20
29
34
7
8
19
24
56
-32
29
34
7
7
20
26
50
-24
28
34
4
11
19
25
60
-35
23
34
5
7
22
29
69
-40
22
Команда
4
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
2
0
48
5
43
47
17
15
1
1
41
3
38
46
17
12
5
0
38
14
24
41
17
11
3
3
32
9
23
36
17
10
5
2
28
7
21
35
17
10
4
3
27
12
15
34
17
8
6
3
28
20
8
30
17
8
4
5
27
17
10
28
17
8
2
7
20
19
1
26
17
6
7
4
21
15
6
25
17
6
6
5
22
24
-2
24
17
6
5
6
18
20
-2
23
17
5
7
5
17
17
0
22
17
6
3
8
17
21
-4
21
17
5
3
9
16
26
-10
18
17
1
12
4
16
23
-7
15
17
2
7
8
11
30
-19
13
17
3
3
11
17
37
-20
12
Команда
5
8
10
11
12
13
14
15
16
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
12
2
3
38
11
27
38
17
10
6
1
33
10
23
36
17
10
5
2
29
15
14
35
17
7
5
5
17
18
-1
26
17
6
4
7
23
19
4
22
17
5
5
7
15
22
-7
20
17
5
5
7
22
28
-6
20
17
4
6
7
17
27
-10
18
17
4
5
8
12
25
-13
17
17
4
4
9
19
28
-9
16
17
3
7
7
16
32
-16
16
17
3
5
9
10
23
-13
14
17
3
4
10
18
34
-16
13
17
2
4
11
10
24
-14
10
17
2
4
11
14
30
-16
10
17
2
4
11
12
32
-20
10
17
1
5
11
7
35
-28
8
17
1
5
11
7
31
-24
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире