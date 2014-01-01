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    Пенафиел - результаты

    Город Пенафиел
    Дивизион Португалия-Второй дивизион
    Сайт http://www.fcpenafiel.pt/
    Стадион Мунисипал 25 апреля
    Турниры:
    Португалия. Примейра (2014/2015)
    34 тур
    		22 мая, пятница 22:30 Порту 2:0 Пенафиел
    33 тур
    		17 мая, воскресенье 20:00 Пенафиел 2:1 Жил Висенте
    32 тур
    		9 мая, суббота 19:00 Бенфика 4:0 Пенафиел
    31 тур
    		3 мая, воскресенье 18:00 Пенафиел 0:0 Академика
    30 тур
    		26 апреля, воскресенье 18:00 Насьональ 2:0 Пенафиел
    29 тур
    		19 апреля, воскресенье 18:00 Пенафиел 0:2 Арука
    28 тур
    		12 апреля, воскресенье 19:00 Брага 4:0 Пенафиел
    27 тур
    		4 апреля, суббота 18:00 Пенафиел 2:2 Боавишта
    26 тур
    		21 марта, суббота 19:00 Эшторил 3:3 Пенафиел
    25 тур
    		15 марта, воскресенье 19:00 Пенафиел 0:2 Риу Аве
    24 тур
    		9 марта, понедельник 23:00 Спортинг 3:2 Пенафиел
    23 тур
    		1 марта, воскресенье 19:00 Пенафиел 1:2 Морейренcе
    22 тур
    		21 февраля, суббота 21:00 Витория Сетубал 0:1 Пенафиел
    21 тур
    		15 февраля, воскресенье 19:00 Пенафиел 3:4 Маритиму
    20 тур
    		8 февраля, воскресенье 19:00 Пасуш де Феррейра 2:1 Пенафиел
    19 тур
    		31 января, суббота 23:15 Пенафиел 1:1 Витория Гимараеш
    18 тур
    		25 января, воскресенье 19:00 Белененсеш 0:0 Пенафиел
    17 тур
    		17 января, суббота 23:15 Пенафиел 1:3 Порту
    16 тур
    		11 января, воскресенье 19:00 Жил Висенте 2:1 Пенафиел
    15 тур
    		4 января, воскресенье 22:15 Пенафиел 0:3 Бенфика
    14 тур
    		21 декабря, воскресенье 19:00 Академика 1:1 Пенафиел
    13 тур
    		13 декабря, суббота 19:00 Пенафиел 2:1 Насьональ
    12 тур
    		7 декабря, воскресенье 19:00 Арука 0:1 Пенафиел
    11 тур
    		29 ноября, суббота 21:00 Пенафиел 1:6 Брага
    10 тур
    		9 ноября, воскресенье 19:00 Боавишта 1:0 Пенафиел
    9 тур
    		1 ноября, суббота 19:00 Пенафиел 1:2 Эшторил
    8 тур
    		27 октября, понедельник 23:00 Риу Аве 3:2 Пенафиел
    7 тур
    		4 октября, суббота 23:15 Пенафиел 0:4 Спортинг
    6 тур
    		28 сентября, воскресенье 19:00 Морейренcе 0:0 Пенафиел
    5 тур
    		20 сентября, суббота 19:00 Пенафиел 2:0 Витория Сетубал
    4 тур
    		14 сентября, воскресенье 19:00 Маритиму 2:0 Пенафиел
    3 тур
    		31 августа, воскресенье 20:00 Пенафиел 0:1 Пасуш де Феррейра
    2 тур
    		22 августа, пятница 23:00 Витория Гимараеш 3:0 Пенафиел
    1 тур
    		17 августа, воскресенье 20:00 Пенафиел 1:3 Белененсеш
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