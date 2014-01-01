Турниры:
Португалия. Примейра (2014/2015)
|34 тур
|22 мая, пятница
|22:30
|Порту
|2:0
|Пенафиел
|33 тур
|17 мая, воскресенье
|20:00
|Пенафиел
|2:1
|Жил Висенте
|32 тур
|9 мая, суббота
|19:00
|Бенфика
|4:0
|Пенафиел
|31 тур
|3 мая, воскресенье
|18:00
|Пенафиел
|0:0
|Академика
|30 тур
|26 апреля, воскресенье
|18:00
|Насьональ
|2:0
|Пенафиел
|29 тур
|19 апреля, воскресенье
|18:00
|Пенафиел
|0:2
|Арука
|28 тур
|12 апреля, воскресенье
|19:00
|Брага
|4:0
|Пенафиел
|27 тур
|4 апреля, суббота
|18:00
|Пенафиел
|2:2
|Боавишта
|26 тур
|21 марта, суббота
|19:00
|Эшторил
|3:3
|Пенафиел
|25 тур
|15 марта, воскресенье
|19:00
|Пенафиел
|0:2
|Риу Аве
|24 тур
|9 марта, понедельник
|23:00
|Спортинг
|3:2
|Пенафиел
|23 тур
|1 марта, воскресенье
|19:00
|Пенафиел
|1:2
|Морейренcе
|22 тур
|21 февраля, суббота
|21:00
|Витория Сетубал
|0:1
|Пенафиел
|21 тур
|15 февраля, воскресенье
|19:00
|Пенафиел
|3:4
|Маритиму
|20 тур
|8 февраля, воскресенье
|19:00
|Пасуш де Феррейра
|2:1
|Пенафиел
|19 тур
|31 января, суббота
|23:15
|Пенафиел
|1:1
|Витория Гимараеш
|18 тур
|25 января, воскресенье
|19:00
|Белененсеш
|0:0
|Пенафиел
|17 тур
|17 января, суббота
|23:15
|Пенафиел
|1:3
|Порту
|16 тур
|11 января, воскресенье
|19:00
|Жил Висенте
|2:1
|Пенафиел
|15 тур
|4 января, воскресенье
|22:15
|Пенафиел
|0:3
|Бенфика
|14 тур
|21 декабря, воскресенье
|19:00
|Академика
|1:1
|Пенафиел
|13 тур
|13 декабря, суббота
|19:00
|Пенафиел
|2:1
|Насьональ
|12 тур
|7 декабря, воскресенье
|19:00
|Арука
|0:1
|Пенафиел
|11 тур
|29 ноября, суббота
|21:00
|Пенафиел
|1:6
|Брага
|10 тур
|9 ноября, воскресенье
|19:00
|Боавишта
|1:0
|Пенафиел
|9 тур
|1 ноября, суббота
|19:00
|Пенафиел
|1:2
|Эшторил
|8 тур
|27 октября, понедельник
|23:00
|Риу Аве
|3:2
|Пенафиел
|7 тур
|4 октября, суббота
|23:15
|Пенафиел
|0:4
|Спортинг
|6 тур
|28 сентября, воскресенье
|19:00
|Морейренcе
|0:0
|Пенафиел
|5 тур
|20 сентября, суббота
|19:00
|Пенафиел
|2:0
|Витория Сетубал
|4 тур
|14 сентября, воскресенье
|19:00
|Маритиму
|2:0
|Пенафиел
|3 тур
|31 августа, воскресенье
|20:00
|Пенафиел
|0:1
|Пасуш де Феррейра
|2 тур
|22 августа, пятница
|23:00
|Витория Гимараеш
|3:0
|Пенафиел
|1 тур
|17 августа, воскресенье
|20:00
|Пенафиел
|1:3
|Белененсеш