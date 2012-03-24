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Главная
Товарищеские матчи. Сборные
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Палестина
Новости
Новости сборной Палестины по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.pfa.ps/
Тренер:
Макрам Даббуб
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Трансляция
Киргизия – Палестина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июня 2026
9 июня
Киргизия – Палестина: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.6
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Реакция Израиля на демарш главы палестинского футбола на конгрессе ФИФА
1 мая
7
Глава палестинского футбола объяснил свой демарш на конгрессе ФИФА
1 мая
На конгрессе ФИФА случился инцидент с представителями Израиля и Палестины
1 мая
11
Делегацию Палестины не пустили на конгресс ФИФА
17 апреля
6
Палестина будет добиваться исключения Израиля из всех международных организаций
24 марта
12
Палестинский футболист погиб в результате атаки Израиля
2025.06.17 21:27
1
Заявление Палестины о возможных санкциях ФИФА против Израиля
2024.09.26 01:20
1
В ФИФА приняли решение по отстранению Израиля
2024.09.23 23:59
21
Палестинский футболист погиб в результате авиаудара Израиля
2024.09.11 17:05
3
Фото
Прошла жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Азии
2024.06.28 19:56
Стал известен четвертый четвертьфиналист Кубка Азии
2024.01.29 21:33
Определились все пары 1/8 финала Кубка Азии
2024.01.25 20:36
Бензема обвинили в пропаганде ХАМАС
2023.10.17 10:27
12
Шомуродов оформил дубль в матче с Палестиной. У него шесть голов в четырех последних матчах за Узбекистан
2019.11.19 16:52
3
Отбор ЧМ-2018. Палестина разгромила Восточный Тимор, Вьетнам уступил Ираку
2016.03.29 18:55
1
Главные новости
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
3
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
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4
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10:14
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09:42
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12
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
11
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