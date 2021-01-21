- 21 января 2021
- 20:55 Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
- 19:55 ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой 1
- 3 февраля 2020
- 23:23 Фото Официально: Абильдгор перешел в «Рубин» 3
- 1 февраля 2020
- 15:19 «Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора 2
- 12:48 Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
- 8 мая 2018
- 10:04 Форвард сборной Перу Флорес может перейти в «Локомотив» после ЧМ-2018 6
- 29 декабря 2017
- 13:21 Вингер сборной Перу может перейти в «Локомотив» 6
- 19 февраля 2017
- 19:25 Нападающий Бассогог, входивший в сферу интересов «Локомотива», перешел в китайский клуб 4
- 18 февраля 2017
- 11:37 Арустамян: «Похоже, Бассогог в «Локомотив» не перейдет. У него есть предложение из Китая» 6
- 16 февраля 2017
- 20:54 Селюк: «Цена на Бассогога — 1-1,5 миллиона» 8
- 11:00 Лучший игрок Кубка Африки-2017 обойдется «Локомотиву» в 5,4 миллиона 20
- 6 февраля 2017
- 01:11 Трансферная цель «Локомотива» Бассого — лучший игрок Кубка африканских наций 6
- 5 февраля 2017
- 17:40 «Локомотив» ведет переговоры о трансфере Бассого из Камеруна 10
- 12:26 Бондаренко: «Камерунец Бассого мог бы заменить Самедова в «Локомотиве» 9
- 3 февраля 2017
- 17:50 Финалист Кубка Африки-2017 может перейти в «Локомотив» 3