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Ольборг
Новости
€ 650 тыс
Ольборг - новости команды
Ольборг
Стадион:
Энерги Норд Арена
Сайт:
http://www.aabsport.dk
Тренер:
Менно ван Дам
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Фото
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
Форвард сборной Перу Флорес может перейти в «Локомотив» после ЧМ-2018
2018.05.08 10:04
6
Вингер сборной Перу может перейти в «Локомотив»
2017.12.29 13:21
6
Нападающий Бассогог, входивший в сферу интересов «Локомотива», перешел в китайский клуб
2017.02.19 19:25
4
Арустамян: «Похоже, Бассогог в «Локомотив» не перейдет. У него есть предложение из Китая»
2017.02.18 11:37
6
Селюк: «Цена на Бассогога — 1-1,5 миллиона»
2017.02.16 20:54
8
Лучший игрок Кубка Африки-2017 обойдется «Локомотиву» в 5,4 миллиона
2017.02.16 11:00
20
Трансферная цель «Локомотива» Бассого — лучший игрок Кубка африканских наций
2017.02.06 01:11
6
«Локомотив» ведет переговоры о трансфере Бассого из Камеруна
2017.02.05 17:40
11
Бондаренко: «Камерунец Бассого мог бы заменить Самедова в «Локомотиве»
2017.02.05 12:26
9
Финалист Кубка Африки-2017 может перейти в «Локомотив»
2017.02.03 17:50
3
Главные новости
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