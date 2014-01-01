Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
5
6
8
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
18
9
5
60
33
27
63
32
19
5
8
64
42
22
62
32
13
11
8
57
46
11
50
32
13
10
9
56
41
15
49
32
13
10
9
57
49
8
49
32
12
10
10
56
50
6
46
31
12
7
12
51
55
-4
43
32
10
10
12
53
46
7
40
32
10
7
15
47
64
-17
37
32
7
8
17
37
63
-26
29
32
5
12
15
26
43
-17
27
31
5
9
17
33
65
-32
24
Команда
4
5
6
7
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
14
0
2
38
19
19
42
16
10
5
1
36
19
17
35
16
10
5
1
31
15
16
35
16
10
2
4
31
24
7
32
16
8
4
4
28
21
7
28
16
7
6
3
33
20
13
27
16
7
6
3
24
18
6
27
16
7
5
4
26
19
7
26
16
5
5
6
26
34
-8
20
16
4
6
6
13
17
-4
18
16
3
6
7
22
34
-12
15
15
3
4
8
17
32
-15
13
Команда
3
5
6
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
8
4
4
29
18
11
28
16
6
5
5
30
22
8
23
16
6
5
5
33
28
5
23
16
5
5
6
26
23
3
20
16
4
6
6
28
29
-1
18
16
3
8
5
26
25
1
17
16
5
2
9
21
30
-9
17
16
4
2
10
15
29
-14
14
16
3
4
9
20
26
-6
13
16
2
5
9
16
33
-17
11
16
1
6
9
13
26
-13
9
15
2
2
11
15
36
-21
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире