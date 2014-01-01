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Ольборг
Результаты
€ 650 тыс
Ольборг - результаты матчей
Ольборг
Стадион:
Энерги Норд Арена
Сайт:
http://www.aabsport.dk
Тренер:
Менно ван Дам
Состав
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Дания. Суперлига. 2024/2025
Дания. Суперлига. 2022/2023
Дания. Суперлига. 2021/2022
Дания. Суперлига. 2020/2021
Дания. Суперлига. 2019/2020
Дания. Плей-офф. 2018/2019
Дания. Суперлига. 2018/2019
Дания. Плей-офф. 2017/2018
Дания. Суперлига. 2017/2018
Дания. Плей-офф. 2016/2017
Дания. Суперлига. 2016/2017
Дания. Суперлига. 2015/2016
Товарищеские матчи. 2015
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Лига чемпионов. 2014/2015
Дания. Суперлига. 2014/2015
Дания. Суперлига. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Дания. Супер-Лига. 2012/2013
Дания. Супер-Лига. 2011/2012
Дания. Супер-Лига. 2010/2011
Чемпионат Дании. 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Кубок УЕФА. 2008/2009
Лига Чемпионов. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2007/2008
24.05 | 16:00
Люнгбю
3 : 1
Ольборг
18.05 | 15:00
Ольборг
2 : 3
Силькеборг
11.05 | 19:00
Виборг
3 : 1
Ольборг
05.05 | 20:00
Сендерийск
2 : 2
Ольборг
28.04 | 20:00
Ольборг
0 : 1
Вайле
20.04 | 18:00
Ольборг
2 : 3
Сендерийск
16.04 | 20:00
Силькеборг
4 : 0
Ольборг
11.04 | 20:00
Ольборг
2 : 2
Люнгбю
06.04 | 17:00
Вайле
1 : 1
Ольборг
28.03 | 21:00
Ольборг
0 : 4
Виборг
16.03 | 19:00
Сендерийск
0 : 3
Ольборг
09.03 | 16:00
Ольборг
1 : 4
Мидтьюлланд
02.03 | 20:00
Ольборг
0 : 0
Копенгаген
23.02 | 16:00
Орхус
4 : 0
Ольборг
16.02 | 16:00
Ольборг
0 : 0
Нордшелланд
29.11 | 21:00
Брондбю
1 : 0
Ольборг
24.11 | 16:00
Ольборг
0 : 0
Виборг
10.11 | 16:00
Люнгбю
2 : 2
Ольборг
03.11 | 20:00
Ольборг
3 : 3
Вайле
25.10 | 20:00
Силькеборг
1 : 1
Ольборг
20.10 | 15:00
Ольборг
0 : 2
Рандерс
04.10 | 20:00
Вайле
2 : 2
Ольборг
29.09 | 15:00
Ольборг
3 : 0
Сендерийск
23.09 | 20:00
Копенгаген
2 : 0
Ольборг
13.09 | 20:00
Ольборг
2 : 1
Люнгбю
01.09 | 19:00
Рандерс
1 : 0
Ольборг
23.08 | 20:00
Ольборг
0 : 4
Орхус
18.08 | 19:00
Ольборг
0 : 4
Брондбю
12.08 | 20:00
Виборг
2 : 3
Ольборг
03.08 | 17:00
Мидтьюлланд
2 : 0
Ольборг
28.07 | 17:00
Ольборг
2 : 1
Силькеборг
19.07 | 21:00
Нордшелланд
3 : 0
Ольборг
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