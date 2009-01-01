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    Ольборг - результаты

    Город Ольборг
    Дивизион Дания-Лига SAS
    Сайт www.aabsport.dk
    Стадион Энерги Норд Арена
    Тренер Ларс Фриис
    Турниры:
    Дания. Суперлига (2022/2023)
    19 тур
    		26 февраля, воскресенье 18:00 Копенгаген 1:0 Ольборг
    18 тур
    		17 февраля, пятница 21:00 Ольборг 0:1 Орхус
    17 тур
    		13 ноября, воскресенье 20:00 Нордшелланд 5:1 Ольборг
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:00 Ольборг 1:2 Силькеборг
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 20:00 Брондбю 3:2 Ольборг
    14 тур
    		24 октября, понедельник 20:00 Ольборг 1:3 Виборг
    13 тур
    		14 октября, пятница 20:00 Люнгбю 0:2 Ольборг
    12 тур
    		10 октября, понедельник 20:00 Хорсенс 0:0 Ольборг
    11 тур
    		30 сентября, пятница 20:00 Ольборг 1:1 Оденсе
    10 тур
    		17 сентября, суббота 18:00 Орхус 3:1 Ольборг
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 15:00 Ольборг 1:1 Люнгбю
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 0:2 Ольборг
    7 тур
    		28 августа, воскресенье 15:00 Рандерс 1:0 Ольборг
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 19:00 Ольборг 2:1 Брондбю
    5 тур
    		14 августа, воскресенье 17:00 Ольборг 0:0 Нордшелланд
    4 тур
    		8 августа, понедельник 20:00 Силькеборг 3:1 Ольборг
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 15:00 Ольборг 0:0 Хорсенс
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 19:00 Ольборг 1:3 Копенгаген
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 15:00 Виборг 2:1 Ольборг
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