Форвард сборной Перу Флорес может перейти в «Локомотив» после ЧМ-2018

Футбольный агент Карлос Гонсалес, который представляет интересы нападающего «Ольборга» Эдисона Флореса, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива».

«Я и Эдисон давно знаем о интересе тренера «Локомотива» к нам. Я знаю, что ему нравится Флорес. Эдисон постоянно улучшает свою игру и теперь является лучшим бомбардиром сборной Перу и одним из самых важных игроков в своем клубе.

Мы знаем о престиже «Локомотива», его тренере и важном моменте для клуба, что они стали чемпионами и попали в Лигу чемпионов. Поэтому для нас большая честь, что такой большой клуб интересует Эдисоном.

Нам это интересно. В то же время мы имеем несколько вариантов из Испании, Португалии и Голландии. Думаю, все решится после чемпионата мира», – рассказал Гонсалес.

«Локомотив» уже проявлял интерес к Флоресу в конце прошлого года.