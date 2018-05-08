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    Форвард сборной Перу Флорес может перейти в «Локомотив» после ЧМ-2018

    Футбольный агент Карлос Гонсалес, который представляет интересы нападающего «Ольборга» Эдисона Флореса, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива».

    «Я и Эдисон давно знаем о интересе тренера «Локомотива» к нам. Я знаю, что ему нравится Флорес. Эдисон постоянно улучшает свою игру и теперь является лучшим бомбардиром сборной Перу и одним из самых важных игроков в своем клубе.

    Мы знаем о престиже «Локомотива», его тренере и важном моменте для клуба, что они стали чемпионами и попали в Лигу чемпионов. Поэтому для нас большая честь, что такой большой клуб интересует Эдисоном.

    Нам это интересно. В то же время мы имеем несколько вариантов из Испании, Португалии и Голландии. Думаю, все решится после чемпионата мира», – рассказал Гонсалес.

    «Локомотив» уже проявлял интерес к Флоресу в конце прошлого года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.05.2018 10:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 мая 2018, 18:54

      балду гонит этот агент про свою флору

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 8 мая 2018, 11:08

      из Википедии - Нападающий, датский ольборг 44 матча 2 гола....??? усиление к лиге чемпионов???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > папа сибиряк 8 мая 2018, 12:42

      Нынче в Локомотиве знают толк в трансферах! Если правда им интересуются - значит есть резон!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 8 мая 2018, 10:33

      Видимо, Фарфан уже будет завершать карьеру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 8 мая 2018, 10:23

      всю сборную перу в локомотив

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 8 мая 2018, 10:12

      Неплохо!

      0
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