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  • Форвард сборной Перу Флорес может перейти в «Локомотив» после ЧМ-2018

Форвард сборной Перу Флорес может перейти в «Локомотив» после ЧМ-2018

8 мая 2018, 10:04
6

Футбольный агент Карлос Гонсалес, который представляет интересы нападающего «Ольборга» Эдисона Флореса, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива».

«Я и Эдисон давно знаем о интересе тренера «Локомотива» к нам. Я знаю, что ему нравится Флорес. Эдисон постоянно улучшает свою игру и теперь является лучшим бомбардиром сборной Перу и одним из самых важных игроков в своем клубе.

Мы знаем о престиже «Локомотива», его тренере и важном моменте для клуба, что они стали чемпионами и попали в Лигу чемпионов. Поэтому для нас большая честь, что такой большой клуб интересует Эдисоном.

Нам это интересно. В то же время мы имеем несколько вариантов из Испании, Португалии и Голландии. Думаю, все решится после чемпионата мира», – рассказал Гонсалес.

«Локомотив» уже проявлял интерес к Флоресу в конце прошлого года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Локомотив Ольборг Флорес Эдисон
Комментарии (6)
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яйва-яйва
1525763578
Неплохо!
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Igor Belousov
1525764208
всю сборную перу в локомотив
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allkeeper
1525764803
Видимо, Фарфан уже будет завершать карьеру
Ответить
папа сибиряк
1525766920
из Википедии - Нападающий, датский ольборг 44 матча 2 гола....??? усиление к лиге чемпионов???
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Полная Канистра
1525794899
балду гонит этот агент про свою флору
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