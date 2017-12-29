Вингер сборной Перу может перейти в «Локомотив»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о трансферных планах «Локомотива».

«Локомотив» ищет вингера в атаку. Изучается не только российский рынок, но и иностранный. В частности, клуб ведет переговоры с одним из игроков сборной Перу и датского «Ольборга» – Эдисоном Флоресом.

Ему всего лишь 23 года, в Дании он уже полтора года, его позиция – футболист группы атаки, умеющий играть на фланге. «Локомотив» вступил в переговоры и пытается договориться и с игроком, и с «Ольборгом».

Понятно, что трансфер не самый простой, понятно, что окончательного решения еще нет, но это один из вариантов для усиления «Локомотива», – сказал Арустамян на YouTube-канале «Ставка».

В текущем сезоне 23-летний вингер принял участие в 18-ти встречах всех турниров, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

Напомним, «Локомотив» ушел на зимний перерыв РФПЛ в статусе лидера чемпионской гонки.