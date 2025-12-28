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Товарищеские матчи. Сборные
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Мозамбик
Новости
Новости сборной Мозамбика по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fmf.co.mz/
Тренер:
Шикинью Конде
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Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Индонезия – Мозамбик: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Кубок Африки. Египет и Нигерия прошли в 1/4 финала
6 января
Трансляция
Нигерия – Мозамбик: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2026
5 января
Нигерия – Мозамбик: прогноз и ставки на матч 5 января 2026 с коэффициентом 1.75
4 января
Видео
Okko обвинили в расизме из-за назначения темнокожего комментатора на матч в новогоднюю ночь
2025.12.28 11:57
6
Трансляция
Кот-д'Ивуар – Мозамбик: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025
2025.12.24 19:20
Кот-д`Ивуар – Мозамбик: прогноз и ставки на матч 24 декабря 2025 с коэффициентом 1.45
2025.12.23 08:29
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Кубок Африки. Гол Салаха с пенальти на 97-й минуте спас Египет Витории от поражения от Мозамбика (2:2)
2024.01.14 22:02
Н’Жи вызвали в сборную Камеруна на игры Кубка африканских наций
2020.10.29 17:09
2
Шавьер назначен главным тренером сборной Мозамбика
2016.01.27 11:25
1
Главные новости
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
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09:58
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