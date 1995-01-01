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    Состав сборной Мозамбика по футболу

    Сайт www.fmf.co.mz/
    Тренер Шикинью Конде
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    Ланга Бруну Шавиш Шавиш Мозамбик Защ 26 2 0 0 0 0
    Мешер Бордо Бордо Мозамбик Защ 35 1 0 0 0 0
    Гима Шавиш Шавиш Мозамбик Португалия Пол 28 2 0 0 0 0
    Clesio Bauque Хонка Хонка Нап 2 1 0 0 0
    Всего игроков: 4, из них вратарей: 0, защитников: 2, полузащитников: 1, нападающих: 1
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