- 11 июля 2019
- 23:57 Кубок Африки. Тунис разгромил Мадагаскар и вышел в полуфинал
- 7 июля 2019
- 21:48 Кубок Африки. Мадагаскар по пенальти обыграл ДР Конго в 1/8 финала
- 28 июня 2019
- 00:56 Кубок Африки. Алжир одолел Сенегал и другие результаты
- 23 июня 2019
- 00:54 КАН. Мадагаскар впервые сыграл на турнире и обменялся двумя голами с Гвинеей 1
- 10 сентября 2018
- 09:31 Во время матча сборных Мадагаскара и Сенегала в давке погиб болельщик, еще 37 пострадали 2
- 9 сентября 2018
- 16:58 Видео В Мадагаскаре в результате давки перед стадионом погиб один человек. 37 получили ранения