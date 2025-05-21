Мадагаскар ждет решения по матчу с Россией

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа высказался о возможности проведения товарищеского матча против сборной России.

«Я жду ответа от Федерации футбола Мадагаскара по возможному матчу с Россией. К сожалению, сыграть у нас не получится, так как наш стадион в данный момент находится на реконструкции. Было бы здорово провести товарищеский матч в Москве», – сказал Разананцоа.