Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Мадагаскар ждет решения по матчу с Россией

Сегодня, 12:22
1

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа высказался о возможности проведения товарищеского матча против сборной России.

«Я жду ответа от Федерации футбола Мадагаскара по возможному матчу с Россией. К сожалению, сыграть у нас не получится, так как наш стадион в данный момент находится на реконструкции. Было бы здорово провести товарищеский матч в Москве», – сказал Разананцоа.

  • В октябре 2024 года Разананцоа говорил, что обсудит вопрос проведения матча с Россией с главой МИД Мадагаскара.
  • В сентябре и октябре этого года у сборной Мадагаскара запланированы матчи в отборе на ЧМ-2026.
  • Команда занимает 115-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 35-е.

Еще по теме:
Дзюба принял предложение Карпина 4
Стало известно, повлияет ли финал Лиги чемпионов на приезд Сафонова в сборную в июне 2
В РФС отреагировали на возможность возвращения Карпина к работе в клубе 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Мадагаскар
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1747823665
Племя людоедов ,,Тумба Юмба,, подало заявку на проведение товарищеского матча с Россией а территории племени)))) Просьба присылать игроков по упитаннее)))
Ответить
Главные новости
Фото«Спартак» – досрочный чемпион РПЛ по ожидаемым очкам
15:45
3
Роналдиньо высказался о перспективах Ямаля
15:30
Дзюба принял предложение Карпина
15:21
4
Четвертый топ-клуб Европы включился в борьбу за Вирца
14:54
3
В «Химках» снова не платят зарплату
14:38
3
Стал известен биологический возраст 40-летнего Роналду
14:14
1
ЭСК РФС разберет скандальное судейское решение в матче «Краснодара»
14:00
«Зенит» принял решение по Венделу
13:34
11
Появилась информация о будущем Тикнизяна
13:29
1
Аршавин сказал, помогают ли судьи «Спартаку»
13:25
10
Все новости
Все новости
Мадагаскар ждет решения по матчу с Россией
12:22
1
Стало известно, повлияет ли финал Лиги чемпионов на приезд Сафонова в сборную в июне
11:06
2
Названы федерации, которые выступают против допуска России к международным турнирам
19 мая
8
Карпин объяснил вызов Абдулкадырова в сборную России
19 мая
1
Карпин прокомментировал вызов в сборную Пруцева и Умярова, несмотря на спад «Спартака»
19 мая
8
Реакция Карпина на предложение провести матч между сборными России и Медиалиги
17 мая
8
В РФС назвали проблемы с организацией товарищеского матча с Аргентиной
16 мая
В Аргентине отреагировали на информацию о товарищеском матче с Россией
16 мая
3
Россия может сыграть с Аргентиной
15 мая
4
Жирков оценил уровень сборной России для участия в чемпионате мира
13 мая
3
Сборную России пригласили на матч в Африку
11 мая
2
Названа сумма, из-за которой РФС не договорился о матче России с Бразилией
6 мая
23
В РФС отреагировали на информацию о матче России с Бразилией
6 мая
6
Дзюба оценил шансы на вызов в сборную России
1 мая
1
Карпин определил легионера, которого собрался вызвать в сборную России в июне
29 апреля
8
Божович раскритиковал УЕФА из-за отстранения России: «Это мафия!»
29 апреля
7
ФотоРФС объявил о матче сборной России с 43-й командой рейтинга ФИФА
25 апреля
12
Россия откажется от участия в чемпионате Центральной Азии
22 апреля
12
Россия может сыграть со сборной со 123-го места в рейтинге ФИФА
15 апреля
14
Стал известен возможный соперник сборной России в октябре
14 апреля
1
Генич назвал искусственным возвращение Дзюбы в сборную России
4 апреля
9
Сербский клуб предложил принимать матчи сборной России на своем стадионе
3 апреля
2
Россия опустилась на 1 позицию в рейтинге ФИФА
3 апреля
11
Инфантино: «Надеюсь, скоро мы вернем Россию в футбольный мир»
3 апреля
5
В РФС не исключили теоретической возможности участия России в ЧМ-2026
3 апреля
5
Дюков назвал страну, в которой Россия может проводить матчи на нейтральном поле
2 апреля
3
Россия может провести два товарищеских матча в Южной Америке
2 апреля
Ткаченко сказал, «прогнули» ли Карпина с вызовом Дзюбы в сборную
2 апреля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 