Мадагаскар ждет решения по матчу с Россией

Директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара Брассилив Дэвид Разананцоа высказался о возможности проведения товарищеского матча против сборной России.
«Я жду ответа от Федерации футбола Мадагаскара по возможному матчу с Россией. К сожалению, сыграть у нас не получится, так как наш стадион в данный момент находится на реконструкции. Было бы здорово провести товарищеский матч в Москве», – сказал Разананцоа.
- В октябре 2024 года Разананцоа говорил, что обсудит вопрос проведения матча с Россией с главой МИД Мадагаскара.
- В сентябре и октябре этого года у сборной Мадагаскара запланированы матчи в отборе на ЧМ-2026.
- Команда занимает 115-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 35-е.
Источник: «Спорт-Экспресс»