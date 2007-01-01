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    Локомотив - состав

    Город Москва
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт www.fclm.ru
    Стадион РЖД-Арена
    Тренер Михаил Галактионов
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    53 Худяков Даниил Россия Вра 19 4 0 0 0 0 € 2.5 млн.
    1 Гилерме Россия Бразилия Вра 37 2 0 0 0 0 € 0.5 млн.
    22 Лантратов Илья Россия Вра 27 2 0 0 0 0 € 1.8 млн.
    60 Савин Андрей Россия Вра 23 1 0 0 0 0 € 0.25 млн.
    71 Тикнизян Наир Россия Защ 23 7 1 1 1 0 € 2 млн.
    4 Магкеев Станислав Россия Защ 23 7 0 0 3 0 € 2.5 млн.
    17 Живоглядов Дмитрий Россия Защ 28 5 0 0 1 0 € 1.8 млн.
    24 Ненахов Максим Россия Защ 24 5 0 1 2 0 € 1.2 млн.
    20 Кузьмичев Иван Россия Защ 22 5 0 0 0 0 € 1.2 млн.
    12 Митай Марио Албания Защ 19 4 0 0 0 0 € 1.2 млн.
    8 Смольников Игорь Россия Защ 34 2 0 0 0 0 € 0.6 млн.
    18 Мампасси Марк Россия Украина Защ 19 2 0 0 0 0 € 1.2 млн.
    30 Конти Херман Аргентина Защ 28 1 0 1 0 0 € 2 млн.
    59 Погостнов Егор Россия Защ 19 1 0 0 0 0 -
    69 Куликов Даниил Россия Пол 24 7 0 0 1 0 € 1.8 млн.
    93 Карпукас Артем Россия Пол 20 7 0 0 0 0 € 2.5 млн.
    6 Баринов Дмитрий Россия Пол 26 6 0 0 3 0 € 9 млн.
    11 Миранчук Антон Россия Пол 27 5 3 3 1 0 € 5 млн.
    5 Марадишвили Константин Россия Грузия Пол 23 5 0 4 0 0 € 2.5 млн.
    43 Щетинин Михаил Россия Пол 17 1 0 0 0 0 -
    25 Камано Франсуа Гвинея Нап 26 8 2 0 0 0 € 4 млн.
    9 Игнатьев Иван Россия Нап 24 6 0 0 0 0 € 1.5 млн.
    19 Изидор Вильсон Франция Нап 22 4 2 0 2 0 € 5 млн.
    7 Дзюба Артем Россия Нап 34 2 0 0 0 0 € 4 млн.
    15 Глушенков Максим Россия Нап 23 2 0 0 1 0 € 2.8 млн.
    19 Пиняев Сергей Россия Нап 18 2 0 0 0 0 € 3.5 млн.
    27 Раков Вадим Россия Нап 18 2 0 0 0 0 € 0.3 млн.
    81 Никишин Кирилл Россия Нап 19 1 0 0 0 0 -
    3 Фассон Лукас Бразилия Защ 21 - - - - - € 1.5 млн.
    96 Жемалетдинов Рифат Россия Нап 26 - - - - - -
    Всего игроков: 30, из них вратарей: 4, защитников: 11, полузащитников: 6, нападающих: 9
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