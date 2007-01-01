Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|53
|Худяков Даниил
|Вра
|19
|4
|0
|0
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|1
|Гилерме
|Вра
|37
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.5 млн.
|22
|Лантратов Илья
|Вра
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1.8 млн.
|60
|Савин Андрей
|Вра
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.25 млн.
|71
|Тикнизян Наир
|Защ
|23
|7
|1
|1
|1
|0
|€ 2 млн.
|4
|Магкеев Станислав
|Защ
|23
|7
|0
|0
|3
|0
|€ 2.5 млн.
|17
|Живоглядов Дмитрий
|Защ
|28
|5
|0
|0
|1
|0
|€ 1.8 млн.
|24
|Ненахов Максим
|Защ
|24
|5
|0
|1
|2
|0
|€ 1.2 млн.
|20
|Кузьмичев Иван
|Защ
|22
|5
|0
|0
|0
|0
|€ 1.2 млн.
|12
|Митай Марио
|Защ
|19
|4
|0
|0
|0
|0
|€ 1.2 млн.
|8
|Смольников Игорь
|Защ
|34
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|18
|Мампасси Марк
|Защ
|19
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1.2 млн.
|30
|Конти Херман
|Защ
|28
|1
|0
|1
|0
|0
|€ 2 млн.
|59
|Погостнов Егор
|Защ
|19
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|69
|Куликов Даниил
|Пол
|24
|7
|0
|0
|1
|0
|€ 1.8 млн.
|93
|Карпукас Артем
|Пол
|20
|7
|0
|0
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|6
|Баринов Дмитрий
|Пол
|26
|6
|0
|0
|3
|0
|€ 9 млн.
|11
|Миранчук Антон
|Пол
|27
|5
|3
|3
|1
|0
|€ 5 млн.
|5
|Марадишвили Константин
|Пол
|23
|5
|0
|4
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|43
|Щетинин Михаил
|Пол
|17
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|25
|Камано Франсуа
|Нап
|26
|8
|2
|0
|0
|0
|€ 4 млн.
|9
|Игнатьев Иван
|Нап
|24
|6
|0
|0
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|19
|Изидор Вильсон
|Нап
|22
|4
|2
|0
|2
|0
|€ 5 млн.
|7
|Дзюба Артем
|Нап
|34
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 4 млн.
|15
|Глушенков Максим
|Нап
|23
|2
|0
|0
|1
|0
|€ 2.8 млн.
|19
|Пиняев Сергей
|Нап
|18
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 3.5 млн.
|27
|Раков Вадим
|Нап
|18
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.3 млн.
|81
|Никишин Кирилл
|Нап
|19
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|3
|Фассон Лукас
|Защ
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 1.5 млн.
|96
|Жемалетдинов Рифат
|Нап
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 4, защитников: 11, полузащитников: 6, нападающих: 9