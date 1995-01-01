- 3 марта
- 23:32 Первый тренер Антона Миранчука посоветовал ему чемпионаты для переезда
- 22:33 Рейтинг трансляции матча «Локомотив» – «Спартак» превзошел показатель игр «Ливерпуль» – «Реал» и «МЮ» – «Барселона» 1
- 21:27 Петржела ответил, является ли Дзюба легендой российского футбола 1
- 15:11 «Спартак» и «Локомотив» заплатят 300 тысяч рублей на двоих за нарушения в кубковых матчах 1
- 11:29 Агент Изидора ответил на вопрос, сыграет ли француз за «Локомотив» в весенней части сезона
- 11:15 Бейл прокомментировал новость об интересе со стороны «Локомотива» 2
- 2 марта
- 13:28 Иванов считает правильным свое решение в эпизоде с Игнатовым и Тикнизяном. В ЭСК заявили, что это ошибка 49
- 11:15 Видео ЭСК: Иванов ошибочно засчитал гол Зобнина «Локомотиву» после борьбы Игнатова и Тикнизяна 76
- 00:30 Чернов назвал причину, почему не приглашал Пиняева в «Спартак» 1
- 00:17 Канчельскис допустил, что Дзюба еще уедет играть в Европу 3
- 00:04 «Меня просто вырезали из команды – в том числе смешной Малафеев. Позорище». Дзюба – о периоде Манчини в «Зените» 4
- 1 марта
- 22:56 Дзюба: «Спартак» ни к одному воспитаннику не отнесся с уважением» 21
- 20:34 Дзюба оценил вероятность возвращения в «Спартак» 9
- 20:16 Журавель – о Дзюбе: «Смесь инфантильности, импульсивности и чванства» 4
- 19:56 Дзюба назвал своего главного друга из футбола 5
- 19:22 Селюк ответил Дзюбе, который назвал агентов главным злом российского футбола 4
- 18:23 Дзюба: «После карьеры дам большое интервью или книжку выпущу. Рубану жесткую правду без прикрас» 5
- 17:47 Дзюба заявил, что женщины начали раздевать его взглядом после слитого видео: «Это же я должен вас раздевать!» 9
- 17:26 Клинический психолог дала оценку интервью Дзюбы 14
- 17:23 Тарасов пригласит «Локомотив» в Медиалигу, если клуб вылетит из РПЛ 1
- 16:59 Чернов раскрыл секрет, как «Спартаку» удалось сдержать Дзюбу 5
- 16:09 Дзюба назвал свой главный минус 5
- 15:59 Терюшков – о словах Дзюбы про Путина и Россию: «Артем впитал с молоком матери наши традиционные духовно-нравственные ценности» 1
- 15:25 «Только идиот мог сказать такое». Футболистка-лесбиянка отреагировала на слова Дзюбы 24
- 15:22 Быстров: «Иванов идеально отсудил дерби «Спартак» – «Локомотив». Тикнизян сам насрал» 19