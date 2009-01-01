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Греция. Суперлига
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Ларисса
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€ 4 млн
Ларисса - результаты матчей
Ларисса
Греция. Суперлига
Стадион:
АЕЛ ФК Арена
Сайт:
http://www.aelfc.gr/
Тренер:
Георгиос Петракис
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Таблица
Греция. Суперлига. 2025/2026
Греция. Суперлига. 2020/2021
Греция. Суперлига. 2019/2020
Греция. Суперлига. 2018/2019
Греция. Суперлига. 2017/2018
Греция. Суперлига. 2016/2017
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Кубок УЕФА. 2007/2008
21.05 | 19:00
Кифисиас
3 : 2
Ларисса
16.05 | 19:00
Ларисса
2 : 1
Атромитос
12.05 | 19:00
Панетоликос
1 : 1
Ларисса
09.05 | 17:00
Ларисса
1 : 1
Астерас
02.05 | 17:30
Пансерраикос
1 : 1
Ларисса
26.04 | 20:00
Ларисса
0 : 1
Пансерраикос
22.04 | 17:00
Ларисса
1 : 1
Кифисиас
18.04 | 17:00
Атромитос
3 : 2
Ларисса
08.04 | 16:00
Ларисса
1 : 2
Панетоликос
04.04 | 18:00
Астерас
3 : 1
Ларисса
22.03 | 20:00
Олимпиакос
0 : 0
Ларисса
14.03 | 21:00
Ларисса
1 : 1
Астерас
07.03 | 19:00
АЕК
1 : 0
Ларисса
28.02 | 18:00
ОФИ
3 : 0
Ларисса
22.02 | 19:00
Ларисса
1 : 1
ПАОК
15.02 | 22:00
Панатинаикос
1 : 1
Ларисса
07.02 | 18:00
Ларисса
1 : 4
Панетоликос
31.01 | 21:00
Волос
0 : 2
Ларисса
24.01 | 21:00
Ларисса
1 : 0
Пансерраикос
18.01 | 18:00
Ларисса
1 : 0
Арис
10.01 | 18:00
Кифисиас
1 : 1
Ларисса
21.12 | 18:30
Ларисса
0 : 0
Атромитос
13.12 | 18:00
Левадиакос
3 : 0
Ларисса
07.12 | 18:30
Ларисса
2 : 2
Панатинаикос
29.11 | 20:30
Арис
2 : 1
Ларисса
24.11 | 21:00
Ларисса
1 : 2
ОФИ
08.11 | 18:00
Панетоликос
3 : 0
Ларисса
02.11 | 18:30
Ларисса
0 : 2
Левадиакос
25.10 | 19:30
Пансерраикос
0 : 2
Ларисса
18.10 | 17:00
Ларисса
0 : 2
Олимпиакос
04.10 | 20:30
Ларисса
2 : 5
Волос
29.09 | 18:00
Атромитос
1 : 1
Ларисса
21.09 | 17:30
Ларисса
1 : 1
АЕК
14.09 | 18:00
Астерас
2 : 2
Ларисса
30.08 | 21:30
Ларисса
1 : 1
Кифисиас
24.08 | 21:00
ПАОК
1 : 0
Ларисса
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