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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Кифисиас
Ларисса - Кифисиас: обзор матча 22 апреля 2026
Ларисса
22.04.2026, среда, 17:00
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Кифисиас
57'
А. Сагаль
18'
Х. Помбо (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ларисса - Кифисиас
Завершен
90'
+3'
Замена
Жульен Нгой
️️️️➡️️
Анхело Сагаль
81'
75'
Замена
Patrik Mijić
️️️️➡️️
Жереми Антонисс
75'
Замена
Gerson Sousa
️️️️➡️️
Apostolos Christopoulos
75'
Замена
Bernardo Martins
️️️️➡️️
Хорхе Помбо
Замена
Василиос Сурлис
️️️️➡️️
Goni Naor
67'
ГОЛ! 1:1!
Анхело Сагаль
Пас отдал
Goni Naor
57'
Замена
Гаэль Какута
️️️️➡️️
Зисис Хацистравос
46'
Замена
Давид Кристьян Олафссон
️️️️➡️️
Эрик Феригра
46'
46'
Замена
️️️️➡️️
Че Наннели
Замена
Leandro Garate
️️️️➡️️
Константинос Апостолакис
45'
45'
+2'
Травма
Константинос Апостолакис
44'
36'
Желтая карточка
Apostolos Christopoulos
Желтая карточка
Goni Naor
31'
24'
Желтая карточка
Яссер Ларуки
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Хорхе Помбо
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
27
Иванн Масон
ЛЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
28
Дилан Батубинсика
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
(К)
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
2
Константинос Апостолакис
ПЗ
31
Яни Атанасов
ОП
18
Зисис Хацистравос
АП
29
Любомир Тупта
ЛВ
94
A. Anagnostopoulos
ЦФ
25
Анхело Сагаль
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Кифисиас
99
Мойзес Рамирес
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
22
Шейк Умар Конате
ЦЗ
88
Лазаре Амани
ЦП
17
Konstantinos Roukounakis
ЦП
6
Хорхе Помбо
(К)
АП
7
Жереми Антонисс
ЛВ
11
Че Наннели
ПВ
72
Apostolos Christopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Ларисса
1
Nikolaos Melissas
ВР
21
Theodoros Venetekidis
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
23
Leandro Garate
ЦП
8
Факундо Перес
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Giannis Pasas
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
90
Василиос Сурлис
АП
7
Жульен Нгой
ЦФ
Кифисиас
1
Василиос Ксенопулос
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
24
Luciano Maidana
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
9
Dimitris Theodoridis
ЦФ
90
Patrik Mijić
ЦФ
8
Bernardo Martins
ЦФ
10
Gerson Sousa
ЦФ
77
Miguel Tavares
ЦФ
3-3-2-2
28
Батубинсика
4
15
27
Масон
31
Атанасов
2
Апостолакис
29
Тупта
18
Хацистравос
25
Сагаль
94
4-2-3-1
99
Рамирес
38
Покорны
5
Петков
22
Конате
76
Ларуки
88
Амани
17
11
Наннели
6
Помбо
7
Антонисс
72
14
Феригра
20
Олафссон
20
Олафссон
14
Феригра
2
Апостолакис
23
23
2
Апостолакис
18
Хацистравос
5
Какута
5
Какута
18
Хацистравос
15
90
Сурлис
90
Сурлис
15
25
Сагаль
7
Нгой
7
Нгой
25
Сагаль
4
Ботиа
4
Ботиа
7
Антонисс
90
90
7
Антонисс
6
Помбо
8
8
6
Помбо
72
10
10
72
Остались в запасе
Ларисса
Кифисиас
1
Nikolaos Melissas
ВР
21
Theodoros Venetekidis
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
8
Факундо Перес
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Giannis Pasas
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
1
Василиос Ксенопулос
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
24
Luciano Maidana
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
9
Dimitris Theodoridis
ЦФ
77
Miguel Tavares
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
1
Nikolaos Melissas
ВР
21
Theodoros Venetekidis
ВР
33
Lazar Rosic
ЦЗ
8
Факундо Перес
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Giannis Pasas
ЦП
Остались в запасе
1
Василиос Ксенопулос
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
24
Luciano Maidana
ЦЗ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
14
Timipere Johnson Eboh
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
9
Dimitris Theodoridis
ЦФ
77
Miguel Tavares
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Ларисса - Кифисиас
1
2
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
4
Нарушения
17
16
Офсайды
3
1
Количество передач
455
322
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.83
1.66
xGP (предотвращенные голы)
-0.67
-0.67
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Папапетру
(Афины)
Стадион:
Alcazar Stadium, Larissa
Посещаемость:
3174
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3 : 2
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Ларисса
2 : 1
16.05.2026
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Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
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Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
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Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 0
16.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 3
12.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Панетоликос
0 : 1
02.05.2026
Кифисиас
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