Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
3
6
8
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
21
9
2
57
20
37
72
32
19
9
4
51
17
34
66
32
18
10
4
59
25
34
64
32
14
10
8
47
33
14
52
32
15
7
10
63
47
16
52
32
11
13
8
34
32
2
46
36
12
10
14
49
42
7
46
36
9
14
13
40
51
-11
41
32
12
3
17
43
55
-12
39
36
8
12
16
36
49
-13
36
36
9
9
18
35
51
-16
36
32
9
5
18
33
55
-22
32
36
5
15
16
34
56
-22
30
36
7
8
21
25
73
-48
29
Команда
1
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
13
2
1
31
7
24
41
16
12
4
0
31
5
26
40
16
10
4
2
26
7
19
34
16
10
3
3
41
20
21
33
16
8
6
2
27
14
13
30
18
6
6
6
26
23
3
24
16
5
9
2
19
14
5
24
16
8
0
8
25
20
5
24
18
5
6
7
21
25
-4
21
18
5
6
7
25
22
3
21
16
5
5
6
16
23
-7
20
18
3
8
7
17
27
-10
17
18
4
3
11
20
31
-11
15
18
3
5
10
11
32
-21
14
Команда
2
4
6
8
10
11
12
13
14
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
9
5
2
25
10
15
32
16
8
7
1
26
13
13
31
18
7
4
7
24
20
4
25
16
6
6
4
28
20
8
24
16
6
4
6
20
19
1
22
16
6
4
6
15
18
-3
22
18
5
6
7
15
20
-5
21
18
4
8
6
19
26
-7
20
16
5
4
7
22
27
-5
19
16
4
3
9
18
35
-17
15
18
4
3
11
14
41
-27
15
18
2
7
9
17
29
-12
13
18
2
6
10
10
26
-16
12
16
4
0
12
17
32
-15
12
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире