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€ 10 млн

Юве Стабиа - состав команды

Кастелламмаре-ди-Стабия
Италия. Серия B
Стадион:
Ромео Менти
Сайт:
http://www.ssjuvestabia.it
Тренер:
Иньяцио Абате
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
23
Боер Пьетро
Вра
24
€ 0.3 млн
46
Диаките Салим
Защ
26
€ 1.5 млн
24
Кариссони Лоренцо
Защ
29
€ 0.5 млн
14
Далле Мура Кристиан
Защ
24
€ 0.4 млн
21
Sheriff Kassama
Защ
-
2
Manuel Ricciardi
Защ
-
33
Andrea Giorgini
Защ
-
8
Дзероли Кевин
Пол
21
€ 3.8 млн
76
Маннини Маттиа
Пол
19
€ 1 млн
17
Чаммальикелла Аарон
Пол
21
€ 0.7 млн
5
Баттистелла Томас
Пол
24
€ 0.35 млн
28
Торрази Эмануэле
Пол
27
€ 0.15 млн
98
Nicola Mosti
Пол
-
20
Edoardo Duca
Пол
-
29
Omar Correia
Пол
-
7
Бурнете Рарес
Нап
22
€ 0.6 млн
9
Габриеллони Алессандро
Нап
31
€ 0.5 млн
7
Дубицкас Эдгарас
Нап
27
€ 0.3 млн
17
Gregorio Morachioli
Нап
-
10
Christian Pierobon
Нап
-
77
Alessio Cacciamani
Нап
-
Всего игроков: 21, из них вратарей: 1, защитников: 6, полузащитников: 8, нападающих: 6
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