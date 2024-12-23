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€ 6 млн
Юве Стабиа - новости команды
Кастелламмаре-ди-Стабия
Италия. Серия B
Стадион:
Ромео Менти
Сайт:
http://www.ssjuvestabia.it
Тренер:
Гидо Пальюка
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Правнук Муссолини забил первый гол в карьере
2024.12.23 19:45
5
Главные новости
Канчельскис сделал прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА
17:28
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Названа причина, по которой Григоряна уволили из клуба Медиалиги
16:30
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15:19
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Бывший игрок «Зенита» забил 443-й гол в карьере и превзошел Неймара
15:12
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Агент Головина ответил на вопрос о возможном переходе игрока «Монако» в «Зенит»
14:56
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Сафонову грозит тюрьма за неуплату алиментов
14:21
13
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