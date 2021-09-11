- 11 сентября 2021
- 14:38 «Эрцгебирге» из второй Бундеслиги летом отказался подписывать Шапи 1
- 8 мая 2020
- 00:28 Фото «Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с возобновлением сезона в Германии 2
- 5 мая 2020
- 14:33 Бывший клуб Тедеско ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус
- 8 ноября 2019
- 16:46 «Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге» 15
- 15 октября 2019
- 13:33 «Спартак» договорился о сотрудничестве с «Эрцгебирге». Москвичи будут отдавать игроков в аренду клубу из второй Бундеслиги 25
- 14 октября 2019
- 13:36 Клуб второй Бундеслиги «Эрцгебирге» объявил о переходе тренера вратарей в «Спартак» 23
- 12:48 Фото TAG24: Тедеско пригласил в «Спартак» тренера вратарей «Эрцгебирге» 3
- 7 октября 2019
- 09:41 Журналист Боненгель: «В Германии обсуждают возможность переезда Тедеско в Россию. Многие будут сожалеть, если он уедет» 22
- 14 мая 2017
- 09:35 СМИ: «Локомотив» близок к приобретению нападающего сборной Азербайджана Назарова 15
- 16 декабря 2015
- 00:22 Кубок Германии. «Бавария» одолела «Дармштадт», «Эрцгебирге» проиграл «Хайденхайму»