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Германия. Третья Лига
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Эрцгебирге
Результаты
€ 650 тыс
Эрцгебирге - результаты матчей
Ауэ
Германия. Третья Лига
Стадион:
Эрцгебиргштадион
Сайт:
http://www.fc-erzgebirge.de
Тренер:
Йенс Хартель
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Германия. Третья Лига. 2025/2026
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Германия. Кубок. 2011/2012
Товарищеские матчи. 2010
Германия. Кубок. 2008/2009
16.05 | 14:30
Швайнфурт 05
2 : 4
Эрцгебирге
08.05 | 20:00
Эрцгебирге
0 : 0
Дуйсбург
03.05 | 20:30
Ингольштадт
3 : 5
Эрцгебирге
25.04 | 15:00
Эрцгебирге
2 : 2
Веен
19.04 | 17:30
Штутгарт II
2 : 2
Эрцгебирге
12.04 | 17:30
Эрцгебирге
1 : 1
Ферль
07.04 | 20:00
Ян Регенсбург
1 : 0
Эрцгебирге
04.04 | 15:00
Эрцгебирге
3 : 5
Хоффенхайм II
21.03 | 16:00
Вальдхоф Мангейм
2 : 1
Эрцгебирге
14.03 | 16:00
Рот-Вайсс
4 : 2
Эрцгебирге
07.03 | 16:00
Эрцгебирге
1 : 3
Алемания
03.03 | 21:00
Мюнхен 1860
2 : 1
Эрцгебирге
28.02 | 16:00
Эрцгебирге
1 : 3
Оснабрюк
22.02 | 18:30
Эрцгебирге
1 : 2
Энерги
13.02 | 21:00
Виктория
2 : 2
Эрцгебирге
07.02 | 16:00
Эрцгебирге
0 : 0
Саарбрюккен
30.01 | 21:00
Хавелсе
3 : 1
Эрцгебирге
24.01 | 16:00
Эрцгебирге
0 : 3
Ульм 1846
17.01 | 16:00
Ганза
2 : 1
Эрцгебирге
20.12 | 16:00
Эрцгебирге
4 : 0
Швайнфурт 05
13.12 | 16:00
Дуйсбург
0 : 0
Эрцгебирге
07.12 | 21:30
Эрцгебирге
2 : 2
Ингольштадт
28.11 | 21:00
Веен
3 : 1
Эрцгебирге
23.11 | 18:30
Эрцгебирге
0 : 0
Штутгарт II
08.11 | 16:00
Ферль
1 : 1
Эрцгебирге
01.11 | 16:00
Эрцгебирге
4 : 3
Ян Регенсбург
26.10 | 15:30
Хоффенхайм II
1 : 1
Эрцгебирге
17.10 | 20:00
Эрцгебирге
0 : 2
Вальдхоф Мангейм
05.10 | 14:30
Эрцгебирге
2 : 2
Рот-Вайсс
30.09 | 20:00
Алемания
0 : 1
Эрцгебирге
27.09 | 15:00
Эрцгебирге
2 : 0
Мюнхен 1860
20.09 | 15:00
Оснабрюк
3 : 1
Эрцгебирге
17.09 | 20:00
Энерги
2 : 1
Эрцгебирге
13.09 | 15:00
Эрцгебирге
0 : 3
Виктория
30.08 | 15:00
Саарбрюккен
4 : 1
Эрцгебирге
24.08 | 17:30
Эрцгебирге
2 : 1
Хавелсе
09.08 | 15:00
Ульм 1846
1 : 0
Эрцгебирге
03.08 | 14:30
Эрцгебирге
0 : 0
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