Журналист Боненгель: «В Германии обсуждают возможность переезда Тедеско в Россию. Многие будут сожалеть, если он уедет»

Журналист немецкого телеканала Sky Александр Боненгель поделился мнением о Доменико Тедеско, который может стать новым главным тренером «Спартака».

– В целом мнение очень хорошее. В 31 год принять один из самых сложных клубов Бундеслиги, вытащить его на второе место, вывести в Лигу чемпионов – это большой успех. И когда во втором сезоне пошли трудности, то руководители показали беспрецедентное терпение по отношению к тренеру. Очень долго они говорили: мы хотим выбраться из кризиса именно с этим специалистом.

Это показывает, какое уважение он заслужил за первый сезон, как к нему относились в клубе. В том числе и болельщики. Тедеско с Нагельсманом — тренеры нового поколения, образованные, интеллигентные люди, которые вызывают симпатию.

И из «Эрцгебирге» в «Шальке» Доменико отпускали с большой неохотой. Что неудивительно, учитывая чудесное преображение клуба. Никто не верил, что команда останется во второй Бундеслиге, но с приходом Тедеско она набрала 13 очков в первых пяти матчах и спаслась от вылета.

— Почему же, на ваш взгляд, у тренера не вышло во втором сезоне в «Шальке»?

— Мне кажется, главная ошибка была в том, что Доменико чересчур поверил в команду после удачного первого сезона, слишком много от нее ждал. Он посчитал, что футболисты смогут воспринять резкое перестроение на более атакующий вариант. С учетом ухода лидеров полузащиты Майера и Горецки это было чересчур смело.

Наверное, перестраивать команду на более атакующие рельсы стоило, но маленькими шажочками, а не одним махом. Я с тех пор не раз общался с Тедеско, у меня осталось ощущение, что он разделяет эту позицию. Думаю, тренеру не хватило опыта. Но он извлек уроки из ошибки, не сомневаюсь, сейчас бы так не поступил.

— В Германии обсуждается возможность переезда Тедеско в Россию?

— Да. Многие будут сожалеть, если Доменико покинет родину. Все-таки это один из ведущих специалистов нового поколения, на него возлагаются большие надежды.

В «Эрцгебирге» у Тедеско получилось прекрасно, в «Шальке» итоги, считаю, тоже положительные. Второе место перевешивает неудачи второго сезона, в котором к тому же клуб вышел из группы в Лиге чемпионов, – сказал журналист.