Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Журналист Боненгель: «В Германии обсуждают возможность переезда Тедеско в Россию. Многие будут сожалеть, если он уедет»

    Журналист немецкого телеканала Sky Александр Боненгель поделился мнением о Доменико Тедеско, который может стать новым главным тренером «Спартака».

    – В целом мнение очень хорошее. В 31 год принять один из самых сложных клубов Бундеслиги, вытащить его на второе место, вывести в Лигу чемпионов – это большой успех. И когда во втором сезоне пошли трудности, то руководители показали беспрецедентное терпение по отношению к тренеру. Очень долго они говорили: мы хотим выбраться из кризиса именно с этим специалистом.

    Это показывает, какое уважение он заслужил за первый сезон, как к нему относились в клубе. В том числе и болельщики. Тедеско с Нагельсманом — тренеры нового поколения, образованные, интеллигентные люди, которые вызывают симпатию.

    И из «Эрцгебирге» в «Шальке» Доменико отпускали с большой неохотой. Что неудивительно, учитывая чудесное преображение клуба. Никто не верил, что команда останется во второй Бундеслиге, но с приходом Тедеско она набрала 13 очков в первых пяти матчах и спаслась от вылета.

    — Почему же, на ваш взгляд, у тренера не вышло во втором сезоне в «Шальке»?

    — Мне кажется, главная ошибка была в том, что Доменико чересчур поверил в команду после удачного первого сезона, слишком много от нее ждал. Он посчитал, что футболисты смогут воспринять резкое перестроение на более атакующий вариант. С учетом ухода лидеров полузащиты Майера и Горецки это было чересчур смело.

    Наверное, перестраивать команду на более атакующие рельсы стоило, но маленькими шажочками, а не одним махом. Я с тех пор не раз общался с Тедеско, у меня осталось ощущение, что он разделяет эту позицию. Думаю, тренеру не хватило опыта. Но он извлек уроки из ошибки, не сомневаюсь, сейчас бы так не поступил.

    — В Германии обсуждается возможность переезда Тедеско в Россию?

    — Да. Многие будут сожалеть, если Доменико покинет родину. Все-таки это один из ведущих специалистов нового поколения, на него возлагаются большие надежды.

    В «Эрцгебирге» у Тедеско получилось прекрасно, в «Шальке» итоги, считаю, тоже положительные. Второе место перевешивает неудачи второго сезона, в котором к тому же клуб вышел из группы в Лиге чемпионов, – сказал журналист.

    • Ранее сообщалось, что Тедеско прибыл в Москву. Ему покажут инфраструктуру московского клуба.
    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • После 12 туров «Спартак» остается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков.
    • В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:41
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2104

      Алекc 49 секунд назад

      Многие болельщики Спартака уже сожалеют, что он приедет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4050

      ivan-football-fan 10 минут назад

      "...Многие( в Германии) будут сожалеть, если он уедет...»
      А..МНОГИЕ ОБРАДУЮТСЯ?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4690

      ilichkadr 12 минут назад

      Многие будут сожалеть, если Доменико покинет родину? Как бы самому Тедеско не пришлось сожалеть, что поступил безрассудно, подавшись в Спартак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6807

      silver29 24 минуты назад

      Не верится в чудо немецкого спасения, слишком разные условия работы в Шальке и Спартаке ((((, даже если он задумает все изменить в Спартаке, старшие коллеги не дадут, повторит судьбу Карреры ((((. Хотя пусть попробует.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1253

      Obojaemiy 41 минуту назад

      Крала тоже не хотели отпускать.. Это ведь ТОП чемпионата Чехии, самый лучший , самый сильный..и что? В России полный ноль.. ПОЛЕНООО!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4166

      ivany4 47 минут назад

      Такие "душещипательные истории" о тренерах вызывающих симпатию мы уже проходили. В Спартаке работали специалисты, которые тоже занимали и первые и вторые места, но через год их увольняли.
      Пока не будет ясного плана работы клуба, стабильного результата не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5229

      Агасфер 53 минуты назад

      Значит утопит "Спартак" качественно и скоро.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6091

      piligrim1986 1 час назад

      не факт, что и мы тут будем радоваться его приезду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3572

      paracetamol 1 час назад

      Многие будут сожалеть, если он уедет, а еще больше обрадуется. Особенно в Шальке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7097

      Skull_Boy 1 час назад

      Кто сожалеть будет то и если он такой классный тренер, то почему остался без клуба и тренер л_х

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73919
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru