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  • TAG24: Тедеско пригласил в «Спартак» тренера вратарей «Эрцгебирге»

TAG24: Тедеско пригласил в «Спартак» тренера вратарей «Эрцгебирге»

14 октября 2019, 12:48
3

Стало известно, кто будет новым тренером вратарей в «Спартаке» после назначения Доменико Тедеско.

«Спартак» подпишет контракт с тренером вратарей Максом Урвантшки, который до этого занимал аналогичную должность в клубе второй Бундеслиги «Эрцгебирге», сообщает TAG24.

«Доменико и Макс позвонили мне и попросили о необходимом разрешении. Переговоры со «Спартаком» идут успешно. Уверен, что мы подпишем и соглашение о сотрудничестве, это плюс для «Эрцгебирге», – заявил президент немецкого клуба Хельге Леонхардт.

Источник: TAG24

TAG24 - региональный немецкий новостной портал, который имеет собственные редакции в 11 городах. Штаб-квартира компании находится в Дрездене. Издание появилось в 2014 году. 

Россия. Премьер-лига Спартак Эрцгебирге Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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srg38
1571047670
Урвантшки из второй лиги Германии хочет урвать бабла в России и судя по всему у него это получится
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Диктор
1571047804
Да кого хочет пусть приглашает-лишь бы результат был бы.
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Дедуктор
1571055546
Аналитика и спеца по тактике еще треба. Пущай Тедеска пошерстит где нить в германских коллективах физкультуры. Там их много, невостребованных.
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