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    TAG24: Тедеско пригласил в «Спартак» тренера вратарей «Эрцгебирге»

    Стало известно, кто будет новым тренером вратарей в «Спартаке» после назначения Доменико Тедеско.

    «Спартак» подпишет контракт с тренером вратарей Максом Урвантшки, который до этого занимал аналогичную должность в клубе второй Бундеслиги «Эрцгебирге», сообщает TAG24.

    «Доменико и Макс позвонили мне и попросили о необходимом разрешении. Переговоры со «Спартаком» идут успешно. Уверен, что мы подпишем и соглашение о сотрудничестве, это плюс для «Эрцгебирге», – заявил президент немецкого клуба Хельге Леонхардт.

    Источник: TAG24

    TAG24 - региональный немецкий новостной портал, который имеет собственные редакции в 11 городах. Штаб-квартира компании находится в Дрездене. Издание появилось в 2014 году. 

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1296

      Дедуктор 10 минут назад

      Аналитика и спеца по тактике еще треба. Пущай Тедеска пошерстит где нить в германских коллективах физкультуры. Там их много, невостребованных.

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      Рейтинг: +8643

      Диктор 2 часа назад

      Да кого хочет пусть приглашает-лишь бы результат был бы.

      0
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      Рейтинг: +1279

      srg38 2 часа назад

      Урвантшки из второй лиги Германии хочет урвать бабла в России и судя по всему у него это получится

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