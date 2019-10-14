TAG24: Тедеско пригласил в «Спартак» тренера вратарей «Эрцгебирге»

Стало известно, кто будет новым тренером вратарей в «Спартаке» после назначения Доменико Тедеско.
«Спартак» подпишет контракт с тренером вратарей Максом Урвантшки, который до этого занимал аналогичную должность в клубе второй Бундеслиги «Эрцгебирге», сообщает TAG24.
«Доменико и Макс позвонили мне и попросили о необходимом разрешении. Переговоры со «Спартаком» идут успешно. Уверен, что мы подпишем и соглашение о сотрудничестве, это плюс для «Эрцгебирге», – заявил президент немецкого клуба Хельге Леонхардт.
- Ожидается, что сегодня состоится официальная презентация Тедеско.
- В июне 2017 года Тедеско стал главным тренером «Шальке-04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».
- До «Шальке» работал в юношеских командах «Штутгарта» и «Хоффенхайма», а также в «Эрцгебирге».
- Также сообщалось, что бывший защитник сборной Германии Андреас Хинкель будет работать в «Спартаке».
Источник: TAG24
TAG24 - региональный немецкий новостной портал, который имеет собственные редакции в 11 городах. Штаб-квартира компании находится в Дрездене. Издание появилось в 2014 году.