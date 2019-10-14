TAG24: Тедеско пригласил в «Спартак» тренера вратарей «Эрцгебирге»

Стало известно, кто будет новым тренером вратарей в «Спартаке» после назначения Доменико Тедеско.

«Спартак» подпишет контракт с тренером вратарей Максом Урвантшки, который до этого занимал аналогичную должность в клубе второй Бундеслиги «Эрцгебирге», сообщает TAG24.

«Доменико и Макс позвонили мне и попросили о необходимом разрешении. Переговоры со «Спартаком» идут успешно. Уверен, что мы подпишем и соглашение о сотрудничестве, это плюс для «Эрцгебирге», – заявил президент немецкого клуба Хельге Леонхардт.