Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Десна - таблица

    Город Чернигов
    Дивизион Украина-Первая лига
    Сайт http://fcdesna.com/index.php
    Стадион имени Ю.А. Гагарина
    Тренер Александр Рябоконь
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер Дн 18 15 2 1 49:10 +39 47
    2. Динамо К 18 14 3 1 47:9 +38 45
    3. Днепр-1 18 13 1 4 35:17 +18 40
    4. Заря 18 11 3 4 37:19 +18 36
    5. Ворскла 18 9 6 3 30:18 +12 33
    6. Александрия 18 7 5 6 19:16 +3 26
    7. Десна 18 7 4 7 22:27 -5 25
    8. Колос 18 7 3 8 14:23 -9 24
    9. Верес 18 6 5 7 15:20 -5 23
    10. Металлист 1925 18 6 1 11 17:29 -12 19
    11. Рух 17 4 6 7 16:21 -5 18
    12. Львов 18 4 5 9 14:30 -16 17
    13. Черноморец Од 18 3 5 10 20:40 -20 14
    14. Ингулец 17 3 4 10 13:28 -15 13
    15. Минай 18 1 7 10 12:30 -18 10
    16. Мариуполь 18 2 2 14 21:44 -23 8
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер Дн 9 8 0 1 29:7 +22 24
    2. Днепр-1 9 8 0 1 22:8 +14 24
    3. Ворскла 10 6 3 1 22:8 +14 21
    4. Динамо К 9 6 2 1 22:3 +19 20
    5. Заря 9 6 1 2 13:4 +9 19
    6. Верес 9 4 4 1 8:5 +3 16
    7. Десна 9 4 2 3 13:12 +1 14
    8. Колос 10 4 1 5 9:12 -3 13
    9. Рух 8 3 4 1 8:6 +2 13
    10. Александрия 7 4 0 3 10:6 +4 12
    11. Металлист 1925 8 4 0 4 12:14 -2 12
    12. Черноморец Од 10 2 3 5 11:22 -11 9
    13. Ингулец 8 2 2 4 7:11 -4 8
    14. Минай 9 1 5 3 8:12 -4 8
    15. Львов 10 1 4 5 7:16 -9 7
    16. Мариуполь 9 0 0 9 9:25 -16 0
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Динамо К 9 8 1 0 25:6 +19 25
    2. Шахтер Дн 9 7 2 0 20:3 +17 23
    3. Заря 9 5 2 2 24:15 +9 17
    4. Днепр-1 9 5 1 3 13:9 +4 16
    5. Александрия 11 3 5 3 9:10 -1 14
    6. Ворскла 8 3 3 2 8:10 -2 12
    7. Колос 8 3 2 3 5:11 -6 11
    8. Десна 9 3 2 4 9:15 -6 11
    9. Львов 8 3 1 4 7:14 -7 10
    10. Мариуполь 9 2 2 5 12:19 -7 8
    11. Верес 9 2 1 6 7:15 -8 7
    12. Металлист 1925 10 2 1 7 5:15 -10 7
    13. Рух 9 1 2 6 8:15 -7 5
    14. Черноморец Од 8 1 2 5 9:18 -9 5
    15. Ингулец 9 1 2 6 6:17 -11 5
    16. Минай 9 0 2 7 4:18 -14 2
    • Читайте нас: 
    11