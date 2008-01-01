Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
15
2
1
49
10
39
47
18
14
3
1
47
9
38
45
18
13
1
4
35
17
18
40
18
11
3
4
37
19
18
36
18
9
6
3
30
18
12
33
18
7
5
6
19
16
3
26
18
7
4
7
22
27
-5
25
18
7
3
8
14
23
-9
24
18
6
5
7
15
20
-5
23
18
6
1
11
17
29
-12
19
17
4
6
7
16
21
-5
18
18
4
5
9
14
30
-16
17
18
3
5
10
20
40
-20
14
17
3
4
10
13
28
-15
13
18
1
7
10
12
30
-18
10
18
2
2
14
21
44
-23
8
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
8
0
1
22
8
14
24
9
8
0
1
29
7
22
24
10
6
3
1
22
8
14
21
9
6
2
1
22
3
19
20
9
6
1
2
13
4
9
19
9
4
4
1
8
5
3
16
9
4
2
3
13
12
1
14
10
4
1
5
9
12
-3
13
8
3
4
1
8
6
2
13
7
4
0
3
10
6
4
12
8
4
0
4
12
14
-2
12
10
2
3
5
11
22
-11
9
8
2
2
4
7
11
-4
8
9
1
5
3
8
12
-4
8
10
1
4
5
7
16
-9
7
9
0
0
9
9
25
-16
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
8
1
0
25
6
19
25
9
7
2
0
20
3
17
23
9
5
2
2
24
15
9
17
9
5
1
3
13
9
4
16
11
3
5
3
9
10
-1
14
8
3
3
2
8
10
-2
12
9
3
2
4
9
15
-6
11
8
3
2
3
5
11
-6
11
8
3
1
4
7
14
-7
10
9
2
2
5
12
19
-7
8
9
2
1
6
7
15
-8
7
10
2
1
7
5
15
-10
7
9
1
2
6
6
17
-11
5
9
1
2
6
8
15
-7
5
8
1
2
5
9
18
-9
5
9
0
2
7
4
18
-14
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире