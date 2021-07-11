- 11 июля 2021
- 20:05 Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах» 1
- 6 мая 2021
- 18:49 Видео КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах 8
- 10 декабря 2019
- 10:44 Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре 6
- 9 января 2019
- 15:32 Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал» 3
- 3 декабря 2018
- 22:47 Фото Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг 26
- 2 октября 2018
- 06:18 Грозный возглавил киевский «Арсенал»
- 23 сентября 2018
- 12:31 Раванелли ушел с поста тренера киевского «Арсенала». При нем команда проиграла семь матчей из девяти
- 2 сентября 2018
- 22:37 УПЛ. «Динамо» в большинстве проиграло «Карпатам», «Заря» забила пять мячей «Арсеналу» 3
- 17 августа 2018
- 21:06 УПЛ. «Арсенал» и «Черноморец» обменялись голами, киевляне идут без побед
- 12 августа 2018
- 21:22 УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат» 2
- 5 августа 2018
- 21:34 УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
- 29 июля 2018
- 21:36 УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты 1
- 15 июня 2018
- 09:54 Раванелли станет главным тренером киевского «Арсенала» 2
- 8 апреля 2018
- 09:18 Срна может стать главным тренером украинской команды
- 16 марта 2017
- 11:53 Украинская Премьер-лига может быть расширена до 16 команд 8
- 17 ноября 2016
- 17:29 Миланов может сыграть с «Арсеналом» 3