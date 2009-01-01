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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Арсенал
Результаты
Арсенал - результаты матчей
Киев
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Сайт:
http://arsenal-kyiv.com/
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Украина. Плей-офф. 2018/2019
Украина. Премьер-лига. 2018/2019
Украина. Кубок. 2015/2016
Украина. Кубок. 2013/2014
Украина. Премьер-Лига. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Украина. Кубок. 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Украина. Премьер-Лига. 2012/2013
Товарищеские матчи. 2012
Украина. Датагруп Кубок. 2011/2012
Украина. Премьер-Лига. 2011/2012
Украина. Датагруп Кубок. 2010/2011
Украина. Премьер-Лига. 2010/2011
Датагруп Кубок Украины. 2009/2010
Чемпионат Украины. 2009/2010
Кубок Украины. 2008/2009
Чемпионат Украины. 2008/2009
Чемпионат Украины. 2007/2008
29.05 | 17:00
Арсенал
2 : 3
Карпаты
25.05 | 17:00
Десна
1 : 0
Арсенал
21.05 | 19:30
Арсенал
1 : 1
Олимпик
18.05 | 14:00
Ворскла
2 : 0
Арсенал
12.05 | 14:00
Арсенал
3 : 3
Черноморец
05.05 | 17:00
Карпаты
1 : 2
Арсенал
29.04 | 17:00
Арсенал
2 : 0
Десна
23.04 | 17:00
Олимпик
2 : 0
Арсенал
14.04 | 17:00
Арсенал
1 : 0
Ворскла
06.04 | 17:00
Черноморец
1 : 3
Арсенал
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