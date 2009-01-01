Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
9
2
0
25
2
23
29
10
6
4
0
14
7
7
22
10
4
3
3
19
15
4
15
10
3
5
2
16
15
1
14
10
4
2
4
14
14
0
14
10
3
4
3
13
15
-2
13
10
4
1
5
12
17
-5
13
11
4
1
6
12
18
-6
13
10
3
3
4
18
16
2
12
10
3
2
5
11
14
-3
11
10
2
2
6
8
15
-7
8
10
1
1
8
6
20
-14
4
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
19
2
17
16
5
3
1
1
8
6
2
10
5
2
3
0
6
4
2
9
5
3
0
2
7
7
0
9
5
2
2
1
9
7
2
8
5
2
2
1
10
5
5
8
5
2
1
2
6
4
2
7
5
2
1
2
9
7
2
7
5
1
3
1
9
8
1
6
5
2
0
3
7
7
0
6
5
1
0
4
2
7
-5
3
5
0
1
4
3
9
-6
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
8
3
5
13
5
4
1
0
6
0
6
13
5
2
2
1
10
8
2
8
5
2
1
2
4
7
-3
7
6
2
0
4
6
14
-8
6
5
2
0
3
5
7
-2
6
5
1
2
2
6
8
-2
5
5
1
2
2
4
7
-3
5
5
1
1
3
5
10
-5
4
5
0
4
1
8
9
-1
4
5
1
1
3
8
11
-3
4
5
1
0
4
3
11
-8
3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире