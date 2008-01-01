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    Арсенал - таблица

    Город Киев
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт http://arsenal-kyiv.com/
    Стадион Динамо им. Лобановского
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер Дн 11 9 2 0 25:2 +23 29
    2. Динамо К 10 6 4 0 14:7 +7 22
    3. Черноморец Од 10 4 3 3 19:15 +4 15
    4. Олимпик Дн 10 3 5 2 16:15 +1 14
    5. Арсенал К 10 4 2 4 14:14 0 14
    6. Ворскла 10 3 4 3 13:15 -2 13
    7. Десна 10 4 1 5 12:17 -5 13
    8. Мариуполь 11 4 1 6 12:18 -6 13
    9. Карпаты 10 3 3 4 18:16 +2 12
    10. Заря 10 3 2 5 11:14 -3 11
    11. Александрия 10 2 2 6 8:15 -7 8
    12. Львов 10 1 1 8 6:20 -14 4
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер Дн 6 5 1 0 19:2 +17 16
    2. Олимпик Дн 5 3 1 1 8:6 +2 10
    3. Десна 5 3 0 2 7:7 0 9
    4. Динамо К 5 2 3 0 6:4 +2 9
    5. Карпаты 5 2 2 1 10:5 +5 8
    6. Арсенал К 5 2 2 1 9:7 +2 8
    7. Черноморец Од 5 2 1 2 9:7 +2 7
    8. Мариуполь 5 2 1 2 6:4 +2 7
    9. Заря 5 2 0 3 7:7 0 6
    10. Ворскла 5 1 3 1 9:8 +1 6
    11. Александрия 5 1 0 4 2:7 -5 3
    12. Львов 5 0 1 4 3:9 -6 1
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Шахтер Дн 5 4 1 0 6:0 +6 13
    2. Динамо К 5 4 1 0 8:3 +5 13
    3. Черноморец Од 5 2 2 1 10:8 +2 8
    4. Ворскла 5 2 1 2 4:7 -3 7
    5. Арсенал К 5 2 0 3 5:7 -2 6
    6. Мариуполь 6 2 0 4 6:14 -8 6
    7. Александрия 5 1 2 2 6:8 -2 5
    8. Заря 5 1 2 2 4:7 -3 5
    9. Карпаты 5 1 1 3 8:11 -3 4
    10. Десна 5 1 1 3 5:10 -5 4
    11. Олимпик Дн 5 0 4 1 8:9 -1 4
    12. Львов 5 1 0 4 3:11 -8 3
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