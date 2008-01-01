Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|11
|9
|2
|0
|25:2
|+23
|29
|2.
|Динамо К
|10
|6
|4
|0
|14:7
|+7
|22
|3.
|Черноморец Од
|10
|4
|3
|3
|19:15
|+4
|15
|4.
|Олимпик Дн
|10
|3
|5
|2
|16:15
|+1
|14
|5.
|Арсенал К
|10
|4
|2
|4
|14:14
|0
|14
|6.
|Ворскла
|10
|3
|4
|3
|13:15
|-2
|13
|7.
|Десна
|10
|4
|1
|5
|12:17
|-5
|13
|8.
|Мариуполь
|11
|4
|1
|6
|12:18
|-6
|13
|9.
|Карпаты
|10
|3
|3
|4
|18:16
|+2
|12
|10.
|Заря
|10
|3
|2
|5
|11:14
|-3
|11
|11.
|Александрия
|10
|2
|2
|6
|8:15
|-7
|8
|12.
|Львов
|10
|1
|1
|8
|6:20
|-14
|4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|6
|5
|1
|0
|19:2
|+17
|16
|2.
|Олимпик Дн
|5
|3
|1
|1
|8:6
|+2
|10
|3.
|Десна
|5
|3
|0
|2
|7:7
|0
|9
|4.
|Динамо К
|5
|2
|3
|0
|6:4
|+2
|9
|5.
|Карпаты
|5
|2
|2
|1
|10:5
|+5
|8
|6.
|Арсенал К
|5
|2
|2
|1
|9:7
|+2
|8
|7.
|Черноморец Од
|5
|2
|1
|2
|9:7
|+2
|7
|8.
|Мариуполь
|5
|2
|1
|2
|6:4
|+2
|7
|9.
|Заря
|5
|2
|0
|3
|7:7
|0
|6
|10.
|Ворскла
|5
|1
|3
|1
|9:8
|+1
|6
|11.
|Александрия
|5
|1
|0
|4
|2:7
|-5
|3
|12.
|Львов
|5
|0
|1
|4
|3:9
|-6
|1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|5
|4
|1
|0
|6:0
|+6
|13
|2.
|Динамо К
|5
|4
|1
|0
|8:3
|+5
|13
|3.
|Черноморец Од
|5
|2
|2
|1
|10:8
|+2
|8
|4.
|Ворскла
|5
|2
|1
|2
|4:7
|-3
|7
|5.
|Арсенал К
|5
|2
|0
|3
|5:7
|-2
|6
|6.
|Мариуполь
|6
|2
|0
|4
|6:14
|-8
|6
|7.
|Александрия
|5
|1
|2
|2
|6:8
|-2
|5
|8.
|Заря
|5
|1
|2
|2
|4:7
|-3
|5
|9.
|Карпаты
|5
|1
|1
|3
|8:11
|-3
|4
|10.
|Десна
|5
|1
|1
|3
|5:10
|-5
|4
|11.
|Олимпик Дн
|5
|0
|4
|1
|8:9
|-1
|4
|12.
|Львов
|5
|1
|0
|4
|3:11
|-8
|3