Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
11
12
15
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
23
6
5
65
26
39
75
34
23
5
6
61
28
33
74
34
18
10
6
47
25
22
64
34
19
7
8
61
34
27
64
34
16
9
9
53
32
21
57
34
16
8
10
47
44
3
56
34
15
10
9
44
34
10
55
34
14
9
11
45
37
8
51
34
14
7
13
49
38
11
49
34
12
11
11
38
35
3
47
34
9
14
11
40
40
0
41
34
10
11
13
50
53
-3
41
34
9
13
12
38
40
-2
40
34
8
13
13
26
34
-8
37
34
8
10
16
41
59
-18
34
34
6
9
19
28
54
-26
27
34
6
8
20
30
48
-18
26
34
0
0
34
0
102
-102
0
Команда
6
10
12
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
14
1
2
37
9
28
43
17
13
2
2
33
13
20
41
17
11
4
2
37
13
24
37
17
11
4
2
24
11
13
37
17
11
3
3
29
12
17
36
17
10
5
2
28
11
17
35
17
9
4
4
24
20
4
31
17
9
3
5
29
15
14
30
17
6
8
3
24
16
8
26
17
7
5
5
29
25
4
26
17
6
7
4
18
14
4
25
17
6
7
4
25
14
11
25
17
6
6
5
23
21
2
24
17
5
7
5
14
15
-1
22
17
6
3
8
22
26
-4
21
17
4
7
6
17
17
0
19
17
3
4
10
16
31
-15
13
17
0
0
17
0
51
-51
0
Команда
3
12
13
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
10
3
4
28
15
13
33
17
9
5
3
28
17
11
32
17
8
5
4
19
14
5
29
17
8
3
6
24
21
3
27
17
8
2
7
20
23
-3
26
17
7
4
6
23
24
-1
25
17
6
4
7
20
21
-1
22
17
5
6
6
24
20
4
21
17
5
4
8
20
23
-3
19
17
4
6
7
20
23
-3
18
17
3
7
7
15
19
-4
16
17
3
6
8
16
24
-8
15
17
3
6
8
21
28
-7
15
17
3
6
8
12
19
-7
15
17
3
5
9
12
23
-11
14
17
2
7
8
19
33
-14
13
17
2
1
14
13
31
-18
7
17
0
0
17
0
51
-51
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире