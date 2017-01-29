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29.01.2017 18:00Перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан готовится пройти медосмотр в «Локомотиве». За карьеру он заработал много денег, а теперь хочет немного поиграть в футбол. «Бомбардир» рассказывает все самое важное о футболисте, приходящем на замену Александру Самедову.7
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01.07.2015 20:28Итальянская "Рома" решила полностью обновить линию нападения. Жервиньо уже почти перешел в "Аль-Джазиру", но сделка сорвалась, якобы из-за желания футболиста получить личный пляж и вертолет с пилотом. "Бомбардир" объясняет, почему все это так плохо для "Ромы".40