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Китай. Суперлига
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Циндао Вест Кост
Состав
€ 3 млн
Циндао Вест Кост - состав команды
Циндао
Китай. Суперлига
Стадион:
Гуженкоу Юниверсити Сити Спортс Центр
Тренер:
Хисаси Куросаки
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
26
Shibo Liu
Вра
-
37
Dong Hang
Вра
-
2
Виана Бруно
Защ
31
€ 0.4 млн
32
Haifeng Ding
Защ
-
5
Samir Memisevic
Защ
-
13
Haoyu Song
Защ
-
3
Honglüe Zhao
Защ
-
36
Jie Sun
Защ
-
19
Yu Dong
Защ
-
15
Peng Wang
Защ
-
23
Резенде
Пол
31
€ 0.6 млн
11
Давидсон
Пол
35
€ 0.2 млн
21
Jingchao Meng
Пол
-
23
Matheus Índio
Пол
-
18
Barak Braunshtain
Пол
-
17
Po Liang Chen
Пол
-
25
Xinli Peng
Пол
-
28
Chengdong Zhang
Пол
-
8
Xiuwei Zhang
Пол
-
14
Gang Feng
Пол
-
9
Азиз
Нап
27
€ 1.5 млн
10
Луж Нельсон
Нап
28
€ 1.2 млн
39
Liu Baiyang
Нап
-
27
Aifeierding Aisikaer
Нап
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 10, нападающих: 4
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