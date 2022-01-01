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Боливия. Примера
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Университарио де Винто
Состав
Университарио де Винто - состав команды
Винто
Боливия. Примера
Стадион:
Эстадио Феликс Каприлес
Тренер:
Пабло Годой
Состав
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Bruno Poveda
Вра
-
5
Paolo Alcocer
Защ
-
34
Agustin Jara
Защ
-
2
Gustavo Visalla
Защ
-
7
Hugo Dorrego
Пол
-
28
José Pinto
Пол
-
70
Julio Lazarte
Пол
-
45
Yeferson Mamani
Пол
-
21
Guilder Cuellar
Пол
-
8
Daniel Camacho
Пол
-
17
Didi Torrico
Пол
-
10
Jair Torrico
Пол
-
9
Andrés Llano
Нап
-
Всего игроков: 13, из них вратарей: 1, защитников: 3, полузащитников: 8, нападающих: 1
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