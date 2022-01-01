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Главная
Италия. Серия B
Команды
Зюйдтироль
Состав
€ 13 млн
Зюйдтироль - состав команды
Брессаноне
Италия. Серия B
Стадион:
Стадио Друсо
Сайт:
http:///www.fc-suedtirol.com/de/information/index/1
Тренер:
Фабрицио Кастори
Состав
Статистика
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
31
Адамонис Марюс
Вра
29
€ 1 млн
22
Плиццари Алессандро
Вра
26
€ 0.9 млн
22
Краньо Алессио
Вра
32
€ 0.4 млн
62
Тейнер Даниэль
Вра
22
€ 0.1 млн
22
Lorenzo Bonifacio
Вра
-
1
Giacomo Poluzzi
Вра
-
27
Стабиле Джакомо
Защ
21
€ 1.2 млн
24
Дави Симоне
Защ
26
€ 0.7 млн
4
Стиванелло Риккардо
Защ
22
€ 0.2 млн
34
Везели Фредерик
Защ
33
€ 0.15 млн
5
Масиелло Андреа
Защ
40
€ 0.05 млн
3
Filipe Bordon
Защ
-
55
Andrea Giorgini
Защ
-
94
Hamza El Kaouakibi
Защ
-
3
Davide Veroli
Защ
-
19
Mattia Pellini
Защ
-
18
Дзероли Кевин
Пол
21
€ 3.3 млн
8
Пюухтия Никлас
Пол
22
€ 1.3 млн
17
Казираги Даниэле
Пол
33
€ 0.6 млн
99
Верди Симоне
Пол
34
€ 0.4 млн
26
Фриджерио Марко Романо
Пол
25
€ 0.4 млн
21
Тайт Фабиан
Пол
33
€ 0.25 млн
89
Чрнигой Домен
Пол
30
€ 0.25 млн
10
Fabio Rispoli
Пол
-
5
Simone Tronchin
Пол
-
20
Бьяркасон Бьярки Стейнн
Нап
26
€ 0.7 млн
9
Бурнете Рарес
Нап
22
€ 0.5 млн
11
Тонин Риккардо
Нап
25
€ 0.25 млн
90
Одогву Рафаэль
Нап
35
€ 0.25 млн
79
Молина Сальваторе
Нап
34
€ 0.25 млн
1
Daniele Borra
Нап
-
14
Aljosa Vasic
Нап
-
17
Ангеле Лоренцо
Нап
21
-
11
Vasco Lopes
Нап
-
8
Alessandro Mallamo
Нап
-
25
Kenny Mixtur
Нап
-
Всего игроков: 36, из них вратарей: 6, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 11
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