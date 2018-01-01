Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
11
3
2
33
12
21
36
16
8
7
1
19
6
13
31
16
7
5
4
15
14
1
26
16
6
7
3
19
14
5
25
16
5
6
5
20
20
0
21
16
4
6
6
8
12
-4
18
16
4
5
7
28
29
-1
17
16
3
6
7
14
24
-10
15
16
0
3
13
9
34
-25
3
Команда
3
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
5
3
0
8
1
7
18
8
5
2
1
15
4
11
17
8
3
3
2
13
11
2
12
8
2
4
2
7
8
-1
10
8
2
3
3
8
10
-2
9
8
2
2
4
4
7
-3
8
8
2
1
5
13
15
-2
7
8
1
4
3
7
11
-4
7
8
0
2
6
7
16
-9
2
Команда
2
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
8
6
1
1
18
8
10
19
8
5
1
2
8
6
2
16
8
3
4
1
11
5
6
13
8
3
4
1
6
3
3
13
8
3
3
2
12
10
2
12
8
2
4
2
15
14
1
10
8
2
4
2
4
5
-1
10
8
2
2
4
7
13
-6
8
8
0
1
7
2
18
-16
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире