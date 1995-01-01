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    Химик-Август - результаты

    Город Вурнары
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт https://avgust-sport.ru/
    Стадион Химик-Вурнары
    Тренер Александр Ешкин
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    17 тур
    		9 ноября, среда 16:00 Иртыш 3:0 Химик-Август
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 12:00 Челябинск 5:0 Химик-Август
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 13:00 Химик-Август 2:2 Носта
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 13:00 Новосибирск 2:1 Химик-Август
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 14:00 Химик-Август 1:2 Оренбург-2
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 14:00 Химик-Август 1:0 Зенит-Ижевск
    11 тур
    		1 октября, суббота 14:00 Зенит-Ижевск 2:0 Химик-Август
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 16:00 Оренбург-2 0:0 Химик-Август
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:00 Химик-Август 2:3 Новосибирск
    8 тур
    		10 сентября, суббота 15:00 Носта 3:1 Химик-Август
    7 тур
    		3 сентября, суббота 15:00 Химик-Август 0:1 Челябинск
    6 тур
    		27 августа, суббота 16:00 Химик-Август 0:1 Иртыш
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 16:00 Химик-Август 0:5 Динамо
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 14:00 Торпедо Миасс 1:2 Химик-Август
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 16:00 Химик-Август 1:1 Тюмень
    2 тур
    		30 июля, суббота 12:00 Амкар-Пермь 3:0 Химик-Август
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 16:00 Химик-Август 3:2 Урал-2
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